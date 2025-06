Homem morre após ser encontrado ferido em rodovia de Siqueira Campos

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem morreu após ser encontrado ferido na rodovia PR272 em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada na noite deste domingo (22).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 20h00 a equipe de socorro do município de Siqueira Campos foi acionada para prestar atendimento a um homem que foi encontrado ferido na rodovia PR272. Com isso, a vítima foi e encaminhada a Santa Casa de Siqueira Campos, mas não resistiu e veio a óbito a caminho do Hospital.

Ainda de acordo com as informações da PRE, a principal suspeita é de que o homem tenha sido vítima de um atropelamento e que o motorista fugiu do local sem prestar socorro não sendo identificado até o momento.

O caso foi repassado a Polícia Civil e deve ser investigado.