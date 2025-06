Série produzida pela Itaipu destaca os efeitos do saneamento básico na qualidade de vida

10º episódio da série “Investimento em Pessoas” apresenta exemplo de municípios do Oeste do Paraná. Foto: Itaipu Binacional

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA – FOLHA EXTRA

Você já imaginou o impacto que uma rede de saneamento pode ter na vida de uma comunidade? Na região Oeste do Paraná, o investimento em infraestrutura garante muito mais do que obras: está levando saúde, dignidade e qualidade de vida para milhares de pessoas.

Esse é o tema do 10º episódio da série “Investindo em Pessoas”, que vai ao ar semanalmente, às quartas‑feiras, no canal da Itaipu no Youtube e nas redes dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental.Confira o programa no YouTube clicando neste link: https://youtu.be/GfqqI1zMJAI?si=PDnwQulzokrXVzAP.

O episódio mostra os resultados de uma parceria entre a Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e Sanepar, com o objetivo de levar saneamento básico para seis municípios da região Oeste do Paraná. Mais de 100 mil pessoas estão sendo beneficiadas.

Itaipu Mais que Energia

A série “Investindo em Pessoas” destaca iniciativas do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo Federal, em comunidades do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da binacional.

A iniciativa é da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec, com produção é da Video Up, contratada da Comunicação Social da Itaipu, com apoio da Diretoria Geral e da Diretoria de Coordenação.