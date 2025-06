Irmãs dos Campos Gerais que viralizaram com beatbox da música “Vocação” recebem homenagem na Assembleia Legislativa

DA REDAÇÃO/ALEP – FOLHA EXTRA

Na última segunda-feira (16), a deputada estadual Mabel Canto (PP) entregou, na Assembleia Legislativa do Paraná, menção honrosa às irmãs Marizele Rego e Marisa de Paula Neves, que ficaram conhecidas nacional e internacionalmente após viralizarem nas redes sociais com o passinho e o beatbox da sua música, 'Vocação.'

Com milhões de visualizações, o vídeo em que as religiosas dançam e fazem beatbox se espalhou no mundo todo, tornando-as um verdadeiro fenômeno na internet. As irmãs vêm participando de programas de TV, entrevistas e apresentações, levando fé, alegria e carisma ao público.

Durante a entrega da homenagem, Mabel disse estar emocionada e destacou que elas são um orgulho para Ponta Grossa, para a região dos Campos Gerais e para todo o Paraná. “É uma honra homenagear essas mulheres que evangelizam com amor, criatividade e muita alegria. Vocês, irmãs, estão inspirando o Brasil e o mundo com a fé que contagia”, afirmou.

A repercussão foi tanta que as irmãs pararam a Assembleia Legislativa. Servidores, parlamentares, visitantes e todos os presentes queriam tirar fotos e demonstrar carinho.

A deputada também fez questão de ressaltar o importante trabalho desenvolvido pela Copiosa Redenção, congregação à qual as irmãs pertencem. Há 35 anos, a comunidade realiza um trabalho essencial no acolhimento e recuperação de dependentes químicos, transformando vidas e promovendo esperança a quem mais precisa.

“Reconhecer o carisma das irmãs é também valorizar a seriedade e o impacto social da Copiosa Redenção. Elas são exemplo de fé colocada em prática todos os dias”, completou Mabel.