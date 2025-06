Recurso de gincana da Itaipu se transforma em parque infantil para 500 crianças

Na manhã desta quarta-feira (18), foi inaugurado pelo Projeto Um Chute Para o Futuro um parque infantil, que se somará a outros ambientes lúdicos do projeto, beneficiando as 500 crianças matriculadas. O recurso utilizado para compra dos brinquedos vem da premiação recebida na Gincana Criança Amiga da Saúde, realizada no ano passado em Foz do Iguaçu pela Itaipu Binacional, GT Saúde e Hospital Itamed, com foco em ações de combate ao mosquito da dengue.

Durante a Gincana, o projeto reuniu a comunidade para compartilhar informações sobre a importância do combate à dengue. “Nós fizemos diversas ações. A gente chamou palestrantes como veterinários e especialistas da saúde, fomos ao Gramadão, teve um educando que se vestiu de mosquito da dengue, fizemos um teatro juntamente com toda a galerinha aqui. Sempre envolvendo os alunos e pais dos alunos, toda a comunidade, tanto aqui do Porto Belo e Califórnia como outros bairros fora”, disse o diretor e fundador do projeto, Ronaldo Cáceres. “É magnífico ver as crianças ali no parque. A gente ganhou um parquinho com essa bênção da gincana, é extraordinário, a gente está muito feliz”, concluiu Ronaldo.

Inauguração do projeto foi realizada na última quarta-feira (18). Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

Para o chefe da Assessoria de Responsabilidade Social da Itaipu, Eduardo Augusto Scirea, a conquista do projeto vem para coroar todo um trabalho de educação e conscientização que foi realizado. “O projeto Um Chute para o Futuro é uma referência nossa dos convênios que temos em Foz do Iguaçu. Eles participaram da gincana e foram agraciados com o parquinho, que é muito importante para essa entidade. Dá para dizer que isso aqui não é uma escola tradicional, é uma escola para a vida”, disse.

O valor do investimento no parquinho foi de R$ 20.800, sendo R$ 20 mil oriundos do prêmio e R$ 800 com recursos do projeto.

A gincana

A Gincana Criança Amiga da Saúde é uma ação cultural e educativa de mobilização social, sem fins lucrativos, dirigida a projetos sociais voltados para crianças de 8 a 11 anos de idade, que funcionam em Foz do Iguaçu. A iniciativa envolve, entre outras instituições, Itaipu, GT-Saúde, Hospital Itamed e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). As instituições trabalharam em ações e iniciativas com base nas orientações da cartilha distribuída pelo GT Saúde sobre o tema “Saúde Única – Pessoas, Animais e Meio Ambiente”. As atividades aconteceram entre 3 de junho e 6 de dezembro de 2024.

As entidades vencedoras foram:

Associação Viva Bia Mantenedora, da Escola Alternativa; Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACDD) de Foz do Iguaçu; Escola Melvin Jones, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Instituto dos Diabéticos de Foz do Iguaçu (Adifi); Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida, do Caia; Associação Um Chute para o Futuro; Associação Fraternidade Aliança (AFA); Instituto Judofoz; Associação de Moradores do Ouro Verde (Amov); Associação de Capoeira Pedagógica (Acape).

Ao todo foram distribuídos R$ 300 mil em prêmios.

Combate à Dengue

Com foco no combate à dengue, a gincana é uma das diversas ações em que Itaipu está envolvida para o enfrentamento da doença. No ano passado foi inaugurada em Foz do Iguaçu uma Biofábrica de Mosquitos Método Wolbachia, procriando e liberando no meio ambiente mosquitos Aedes aegypti contaminados com a bactéria Wolbachia, que impede que os vírus da dengue, zika e Chikungunya se desenvolvam. Além disso, a Itaipu fez investimentos em parceria com o CCZ para ampliar as armadilhas de monitoramento dos mosquitos, permitindo ações mais efetivas e direcionadas de combate ao Aedes.

Parceria Itaipu e Chute

A Itaipu Binacional já participou de outras ações para promover o desenvolvimento e transformação social dentro do Projeto, como investimentos em planta de energia solar, poço artesiano, horta e estufa solidária, estes já concluídos. Desde o início de 2024 existe um convênio no valor de R$ 5 milhões, com validade de 5 anos, para inclusão social por meio do esporte, cultura, educação e lazer, em diversos bairros de Foz. Esse convênio permitiu ao projeto ampliar seu atendimento de 320 para 800 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Além dos atendimentos realizados na sede do Chute, no bairro Porto Belo, o projeto agora circula por outros três bairros de Foz (Jardim Itaipu, Jardim Jupira e Três Lagoas), levando educadores, oficineiros, assistente social e psicólogo para atender os alunos matriculados. O objetivo final é chegar a 1000 crianças atendidas. Citando o lema do Projeto, “juntos somos mais fortes”.