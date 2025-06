Século XXI: A era da preguiça e ignorancia voluntária

OPINIÃO Há 6 meses Ensino à Distância ou Presencial? Veja qual é a preferência dos jovens Pesquisa realizada pela reportagem da Folha com uma turma de formandos de 2024, aponta que 60% dos estudantes preferem o ensino presencial

ARTIGO Há 2 anos Os impactos que os conflitos em Israel trazem para o agronegócio no Brasil Artigo escrito por - Irini Tsouroutsoglou