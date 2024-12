Ensino à Distância ou Presencial? Veja qual é a preferência dos jovens

No auge da Era Digital, é comum que jovens e adolescentes acabem optando por interações online e pelo uso da tecnologia para realizar determinados tipos de atividades. Porém, nem sempre a tecnologia é a mais escolhida entre a população que, por motivos concretos, acabam optando por meios tradicionais de concluir algo.

É o caso da faculdade, onde se há uma inquietação sobre qual a modalidade de curso mais escolhida pelos jovens atualmente. Com a crescente evolução do Estudo à Distância (EAD), é comum que alguns jovens escolham a modalidade por conta do conforto, praticidade e outros critérios que acabam deixando a escolha mais confortável e acessível para os estudos.

Em 2022, pesquisas divulgadas nas redes sociais apontavam que a modalidade do EAD era a preferida dos estudantes do ensino superior no Brasil. Outros dados, apontavam que mais de 50% dos estudantes brasileiros escolheram a opção.

Porém, ao mesmo tempo que estudos e pesquisas apontam o aumento expressivo das matrículas na modalidade EAD ao longo dos anos, outras pesquisas apontam a preferência de jovens pelo ensino presencial, que demonstram impressões negativas do Ensino à Distância e optam pelo método tradicional de ensino.

Contudo, para esclarecer qual a modalidade mais escolhida pelos jovens na atualidade, a reportagem da Folha realizou uma pesquisa com uma turma de formandos que encerrou o Ensino Médio neste ano e vai começar o Ensino Superior já em 2025.

A pesquisa reuniu os estudantes e os indagou sobre qual a modalidade escolhida para sua formação e obteve resultados significativos para a escolha do ensino presencial. A maioria dos entrevistados pela pesquisa prefere o modelo presencial, com 64% das respostas, já o EAD, foi escolhido apenas por 36% dos jovens.

Como justificativa, os jovens apontaram algumas das dificuldades da modalidade EAD, voltadas principalmente à perda de foco e mal desempenho durante as aulas. “Para mim, na modalidade presencial, os alunos conseguem se concentrar mais e tem menor chance de distração. Em uma faculdade, por exemplo, o aluno pode ter todos os conteúdos no módulo online, mas muitas das vezes, não consegue focar completamente no estudo”, afirmou Ana Beatriz Farias Honorio Bella, uma das entrevistadas durante a pesquisa.

Por outro lado, os estudantes que escolheram o EAD, apontam que a modalidade apresenta alguns benefícios que tornam os cursos mais acessíveis. “No caso de quem trabalha durante o dia, fazer uma graduação presencial não é a melhor opção, pelo cansaço, tempo de viagem e gastos que tem durante os estudos. Já estudar em casa, além de ser mais confortável, pode ser mais acessível para muitos estudantes”, apontou um dos entrevistados.

Contudo, ambos os lados possuem argumentos favoráveis, apontando problemas e acessibilidade viável em cada uma das modalidades. Embora ambos apresentem argumentos que justifiquem suas escolhas, a preferência pelo estudo presencial tem sido maior entre os jovens que vão ingressar no Ensino Superior.