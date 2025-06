Motociclista morre em acidente em Santana do Itararé

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um homem de 44 anos na tarde desta terça-feira (17). Ele foi vítima de uma queda de moto na rodovia PR272 trecho que passa por Santana do Itararé, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 15h00 no trecho da rodovia que liga os municípios de Santana do itararé a Itaporanga.

Conforme os dados colhidos no local, o motociclista pilotava uma Kawasaki ER6N e seguia da divisa com o estado de São Paulo para Santana do Itararé quando acabou perdendo o controle em uma curva e sofreu uma queda. O acidente aconteceu próximo à entrada do bairro da Campinhinha e o motociclista morreu na hora.

Equipes da ambulância do município de Santana do Itararé e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e confirmaram o óbito da vítima. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho foi acionada para recolher o corpo do homem.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.