Programa Mais Engenharia vai capacitar engenheiros e engenheiras de pequenos municípios do Paraná

A Itaipu Binacional vai ajudar os pequenos municípios do Paraná na elaboração de projetos de infraestrutura para que possam participar de editais públicos e captar recursos. É o que prevê o Programa Mais Engenharia, assinado na manhã desta sexta-feira (13), em Foz do Iguaçu (PR), pela Itaipu em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PR) e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

O objetivo é qualificar os profissionais para implementar projetos sustentáveis nos municípios paranaenses, principalmente, aqueles de menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Serão fornecidas 50 bolsas de especialização a engenheiros e engenheiras, além de outras 50 bolsas para estagiários(as). Metade das bolsas serão destinadas a profissionais mulheres.

A iniciativa atende um dos pilares da Itaipu Binacional, de investimento na inovação, e faz parte das ações do Programa Itaipu Mais que Energia, voltado para o desenvolvimento sustentável dos 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul.

Segundo o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, o Mais Engenharia é uma ação estruturante que gera mudanças de longo prazo. “Vamos dar condições de mudar a estrutura desses municípios. Caso contrário, fica no assistencialismo: a Itaipu envia recursos, mas aquilo não altera a vida do município. Ter uma equipe técnica comprometida em ter sucesso nesses projetos, isso, sim, muda a realidade”, afirmou.

O diretor administrativo, Iggor Rocha, comentou sobre dois grandes problemas atuais no País: o déficit de profissionais de Engenharia e a falta de projetos para os editais do Governo Federal ou da própria Itaipu. “Uma coisa não está desvinculada da outra. São, na verdade, duas faces do mesmo problema. Então a gente vinha pensando em como resolver isso”, comentou o diretor sobre a iniciativa de criar o projeto.

As inscrições para o Programa Mais Engenharia já estão abertas na página do Crea-PR na internet: https://www.crea-pr.org.br/ws/programa-mais-engenharia/. Serão levados como critérios de classificação o IDHM, o fato de o engenheiro ser residente da cidade, além do índice de engenheiros por mil habitantes no município. O edital estará aberto até 13 julho. O resultado será anunciado em 31 de julho.

As aulas do curso de especialização em Gestão Pública em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, ministradas pela UEPG, devem começar em 1º de outubro. Serão 480 horas, ao longo de 24 meses, com a participação de 16 professores, um por disciplina, além de 50 orientadores dos trabalhos de conclusão de curso.

A contrapartida dos bolsistas é dedicar 30 horas semanais a atividades praticadas das prefeituras participantes do programa. Cada aluno deve criar quatro projetos que terão os direitos autorais cedidos ao Crea-PR, para aplicar em qualquer município do Estado.

De acordo com o presidente do Crea-PR, o engenheiro agrônomo Clodomir Luiz Ascari, a entidade tem uma boa capilaridade, atingindo os 399 municípios do Estado. O que falta é especialização para gerar bons projetos. “É importante que seja avaliado o município, antes e depois desse projeto. Porque eu não conheço nenhuma cidade do nosso Estado que seja bem-sucedida, sem ter uma boa equipe de engenharia na prefeitura”, afirmou.