Diretor financeiro executivo da Itaipu visita Hospital do Idoso em Curitiba

Durante a visita, os participantes falaram sobre os desafios da gestão hospitalar, os avanços conquistados pelo Hospital do Idoso e as possibilidades de apoio e cooperação entre as instituições. O hospital é referência no atendimento humanizado à população idosa e tem se destacado por sua atuação integrada com a rede pública de saúde da capital paranaense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

ITAIPU Há 1 dia Itaipu e Sanepar inauguram Estação de Tratamento de Esgoto em Itaipulândia Obras de saneamento irão beneficiar a população de seis municípios e servir de modelo para outras regiões do País

ITAIPU Há 2 dias MEC anuncia edital de Itaipu para instalação de placas fotovoltaicas em todas as universidades públicas do Paraná O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante solenidade em Foz do Iguaçu que marcou as parceiras da Itaipu com o MEC. Benefício pode alcançar 240 mil pessoas

LUTO NA ITAIPU Há 3 dias Morre Nelson Luiz de Souza Pinto, engenheiro considerado o “pai do vertedouro” da Itaipu O responsável pelos estudos do modelo hidráulico para o projeto do vertedouro da usina também foi membro fundador do Board de Consultores da Itaipu

ITAIPU Há 3 dias MEC anuncia investimentos na educação superior do Paraná Na terça-feira (10), o ministro Camilo Santana participa de apresentação das iniciativas do Governo Federal e da Itaipu Binacional voltadas ao ensino superior do Estado