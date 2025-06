Servidores da Assembleia participam de curso de capacitação sobre o Sistema Eletrônico de Informações

Servidores da Assembleia Legislativa participam, nesta quinta-feira (12), de mais um curso de capacitação promovido pela Escola do Legislativo. O treinamento tem como foco o uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), uma ferramenta essencial para a modernização e digitalização dos processos administrativos da Casa.

De acordo com o diretor da Escola do Legislativo, Jeulianno Pedroso, o curso reforça o compromisso da Mesa Diretora com a redução do uso de papel e a ampliação do uso de tecnologias no cotidiano legislativo. “O SEI é uma ferramenta importante de trabalho na Assembleia, justamente porque temos como meta a diminuição do papel e o incentivo ao uso de soluções digitais” afirmou.

O curso é voltado especialmente para os novos servidores e os aprovados no último concurso público, com o objetivo de apresentar as funcionalidades da plataforma e aprimorar o desempenho nas atividades administrativas. “Ao conhecer melhor o sistema, os servidores podem produzir com mais qualidade, o que aumenta nossa eficiência e melhora o acesso às informações” completou Pedroso.

A capacitação será realizada às 9h30, no Plenário do Poder Executivo, e será ministrada pela analista de sistemas da Assembleia, Milena Renner. “O SEI é o sistema que gerencia a produção e tramitação de documentos eletrônicos na Assembleia. Nosso objetivo é garantir que os novos servidores compreendam a plataforma e possam utilizá-la corretamente em suas atividades diárias” destacou.

Plataforma

O Sistema Eletrônico de Informações é uma plataforma de gestão de processos e documentos digitais que oferece suporte à produção, edição, assinatura e tramitação de documentos. Com um conjunto de módulos e funcionalidades, o SEI promove práticas inovadoras de trabalho, aumenta a eficiência administrativa, reduz custos e tempo, além de permitir o acesso remoto a processos e documentos.