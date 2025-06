Itaipu e Sanepar inauguram Estação de Tratamento de Esgoto em Itaipulândia

A Itaipu Binacional, o Itaipu Parquetec e a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) inauguraram, nesta quarta-feira (11), uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Itaipulândia, no Oeste do Estado. Durante a cerimônia, também foram assinadas as ordens de serviço para o início da instalação de saneamento em Ramilândia e Serranópolis do Iguaçu. As obras, que irão beneficiar a população de seis municípios (Medianeira, Itaipulândia, Santa Helena, Missal, Ramilândia e Serranópolis do Iguaçu) fazem parte de um convênio para a implantação de tecnologias inovadoras de saneamento básico, inéditas no Brasil, e que podem servir de modelo para municípios pequenos.

A iniciativa visa proteger o reservatório de Itaipu, reduzindo a carga de poluentes nos seus afluentes, ao mesmo tempo em que promove a saúde e a qualidade de vida para uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. O convênio prevê a geração de mais de 8.800 empregos (diretos, indiretos e induzidos) e a implementação de tecnologias inovadoras e sustentáveis, como a economia circular e soluções baseadas na natureza.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou a importância das parcerias para a concretização de projetos que transformam a realidade local. "O que a Itaipu está fazendo é devolver em benefícios para a sociedade parte da riqueza que ela gera. A cidade de Missal, por exemplo, tinha 0% de tratamento de esgoto. Com esse convênio, agora a cobertura chega entre 90% e 98%”, explicou Verri.

As estações de tratamento de esgoto que estão sendo implantadas na região contam com tecnologias que permitem a extração de matéria orgânica e de nutrientes de forma mais eficiente, natural e com menor custo. Entre as vantagens estão melhorias em saúde pública e a garantia de uma água de melhor qualidade que chega ao reservatório da Usina de Itaipu.

Alexandre Gonçalves Leite, diretor de Tecnologia do Itaipu Parquetec, enfatizou como a união de esforços resulta em benefícios concretos para a sociedade. "Isso mostra, mais uma vez, que quando órgãos públicos juntam forças, sai coisa muito boa. O investimento em saneamento básico reflete diretamente na qualidade de vida e de saúde das pessoas ", comentou Leite.

A nova ETE utiliza tecnologias adaptadas às condições locais de relevo, e já é referência nacional. “Estamos numa estação de tratamento de esgoto e vocês podem sentir: não tem odor, não tem barulho. Isso só foi possível graças à parceria entre Sanepar e Itaipu”, afirmou o diretor de Inovação e Novos Negócios da Sanepar, Anatalicio Risden Junior.

O prefeito de Itaipulândia, Eduardo Martins Rui, ressaltou a importância ambiental do projeto. “A água retorna ao lago de Itaipu sem contaminação, preservando nosso maior patrimônio natural. Investir em saneamento é investir em saúde, em futuro e em qualidade de vida”, afirmou.

Gestão inédita

Outro destaque do convênio é a gestão de saneamento entre dois municípios, iniciativa inédita na região. Os efluentes gerados em Missal serão encaminhados à Itaipulândia por meio de um interceptor que, em quase sua totalidade, opera por gravidade. Esta configuração permite economia de recursos na implantação e na operação do sistema e a concentração de esforços para se atingir elevados índices de eficiência no tratamento do esgoto em apenas uma estação.

Estão sendo implantados em Missal mais de 52 km de rede de coleta de esgoto, duas estações elevatórias e 12 quilômetros de tubulações que levarão o esgoto coletado até a estação de tratamento de Itaipulândia. A novidade irá beneficiar mais de 2,5 mil famílias que moram na região urbana de Missal. O índice de atendimento por rede coletora de esgoto que hoje é de 0% passará para mais de 90%.

Estas e outras ações de saneamento básico têm como objetivo melhorar a qualidade da água dos afluentes do reservatório da Itaipu e assegurar a segurança hídrica e energética da usina. “Além de monitorar a água, matéria-prima para a produção de energia, e a vida útil do seu reservatório, Itaipu também tem o compromisso de garantir os múltiplos usos desta água, que vão desde o uso para lazer e pesca até o abastecimento humano”, destacou a gerente do Departamento de Reservatório e Áreas Protegidas de Itaipu, Simone Benassi.