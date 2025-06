Governo vai investir mais de R$ 280 mil em município do Norte Pioneiro

O município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, recebeu um investimento significativo do Governo do Estado. Por meio da Secretaria Estadual das Cidades (Secid), o Governo autorizou um investimento que ultrapassa os R$ 280 mil para o município. O recurso faz parte de uma pasta que resultará em um investimento que ultrapassa os R$ 11 milhões, distribuídos para sete cidades paranaenses.

De acordo com o Governo, os recursos disponibilizados para os municípios selecionados, serão utilizados para obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, construção de edificações públicas e aquisição de equipamentos que vão acelerar o desenvolvimento dos municípios selecionados. Ao todo, a pasta destinará o valor total de R$ 11.315.195,13 para estes municípios.

Para Siqueira Campos, o investimento total será de R$ 286,6 mil, que será utilizado para a construção do espaço recreativo Meu Campinho – Playground, incluindo equipamentos e pisos especiais. Com este investimento, o Governo busca garantir um espaço de lazer seguro e de qualidade para as crianças siqueirenses, além de impulsionar a evolução do município.

Segundo o vice-prefeito Paulão, que esteve na entrega da autorização dos investimentos, o novo espaço vai renovar um dos espaços mais tradicionais do lazer para os moradores. “A revitalização da Praça da Gruta com o novo parque infantil trará uma nova dinâmica para a cidade. As famílias voltarão a frequentar esse espaço, proporcionando momentos de lazer, desconexão do mundo digital e mais convivência entre pais e filhos. Este investimento é uma oportunidade para fortalecer os laços comunitários e garantir mais qualidade de vida para todos", disse.

Os outros municípios que receberam o investimento são Guairaçá, Santo Inácio, Vitorino, São Pedro do Paraná, Primeiro de Maio e Boa Esperança do Iguaçu. Segundo o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, essa liberação de mais de R$ 11 milhões em recursos, que atende municípios das mais diferentes regiões do Paraná, vai ajudar que esses sete municípios possam realizar investimentos importantes.