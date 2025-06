Polícia Militar reforça segurança em Santana do Itararé com ação da Patrulha Rural

Moradores da zona rural de Santana do Itararé, na região do Norte Pioneiro, receberam, nesta terça-feira (10), a visita da Polícia Militar, acompanhada do Secretário Municipal de Agricultura, Ney do Vani. A ação integrou mais uma etapa da Operação Segurança Rural, que faz parte do programa de Patrulha Rural, voltado à intensificação da segurança no campo e ao fortalecimento da relação entre as forças de segurança e as comunidades rurais.

Durante a iniciativa, foram entregues placas de identificação às propriedades previamente cadastradas no programa. Esses itens, afixados em locais visíveis das propriedades, têm como função principal facilitar a localização das áreas em caso de emergências, auxiliando os atendimentos prestados pela polícia e por outros órgãos públicos.

A atuação conjunta da Polícia Militar com a Secretaria de Agricultura evidencia o esforço da administração municipal em garantir mais segurança e qualidade de vida para os produtores rurais e demais moradores das regiões afastadas do centro urbano. O trabalho também colabora para a sensação de proteção da população rural, que muitas vezes se sente mais vulnerável pela distância dos serviços de segurança.

A entrega das placas de identificação representa uma ferramenta estratégica para o mapeamento eficaz da zona rural do município. Ao permitir que cada propriedade cadastrada seja facilmente localizada, o sistema favorece não apenas o atendimento em ocorrências policiais, mas também outras ações de caráter emergencial, como atendimentos de saúde e apoio em casos de desastres naturais.

A Patrulha Rural tem se mostrado uma importante aliada na prevenção de crimes em áreas rurais, promovendo o policiamento ostensivo e a presença constante da força policial nas estradas e propriedades. Além disso, o programa contribui para a criação de um canal direto de comunicação entre a comunidade rural e a Polícia Militar, o que pode agilizar denúncias e pedidos de auxílio.

A ação realizada em Santana do Itararé reforça a importância de políticas públicas voltadas ao campo, especialmente em um município onde a atividade agrícola e pecuária desempenha papel fundamental na economia local. A parceria entre diferentes setores da gestão municipal demonstra a preocupação com a segurança e o bem-estar dos cidadãos, independentemente da região onde vivem.