MEC anuncia edital de Itaipu para instalação de placas fotovoltaicas em todas as universidades públicas do Paraná

A Itaipu Binacional vai lançar um edital para instalação de placas fotovoltaicas em todas as universidades públicas do Paraná. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na manhã desta terça-feira (10), em Foz do Iguaçu (PR), durante uma solenidade de apresentação das iniciativas do Governo Federal em parceria com a Itaipu voltadas para o ensino superior do Paraná.

A estimativa é de que cerca de 240 mil pessoas sejam beneficiadas com a instalação das placas fotovoltaicas. Poderão ser contemplados 118 campi de 17 instituições de ensino em todo o Estado, entre universidades federais, universidades estaduais e unidades da Rede Federal de Ensino. O objetivo principal é a redução dos custos com energia elétrica nos campi universitários.

“Queremos parabenizar a Itaipu pela idealização desse projeto após conversar com reitores e reitoras que pediam por isso. O benefício vai influenciar no orçamento e no custeio das universidades, significando uma grande economia para as instituições. Foi feito um levantamento, pela equipe da Itaipu, do consumo elétrico de cada universidade e uma previsão de gastos com energia elétrica”, considerou Camilo Santana.

O edital deve ser lançado até o fim do ano para, em 2026, iniciarem os contratos de serviço que serão geridos pela Caixa Econômica Federal. A medida é mais uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a Binacional, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia, para promover melhorias no ensino público.

“Essas ações e investimentos na nossa universidade, nos nossos institutos federais, nas nossas instituições de ensino superior, mostra o papel da presença forte da Itaipu na questão educacional, no investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa, no avanço tecnológico e mostra a presença do Governo Federal fortemente aqui no Paraná”, complementou o ministro.

Participaram da solenidade, além de Camilo Santana, os diretores da Itaipu Enio Verri (Geral-Brasileiro), Carlos Carboni (Coordenação), Iggor Gomes Rocha (Administrativo) e Luiz Fernando Delazari (Jurídico). Também estiveram presentes representantes de universidades e institutos tecnológicos federais, deputados federais e estaduais, entre outras autoridades, e estudantes.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, destacou que toda instituição pública de ensino superior poderá ter uma usina fotovoltaica, ou seja, a energia será custeada por esse projeto da Itaipu, desde que se inscreva e siga as diretrizes do edital a ser lançado. “Isso vai reduzir o custo dessas universidades, permitindo que elas façam aportes em outras áreas da educação. São investimentos estão ligados à missão de Itaipu, que é a inovação tecnológica e contribuir para o desenvolvimento de todo o nosso território”, afirmou.

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

A solenidade também marcou a parceria de Itaipu com o MEC na construção do novo campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila); de uma nova unidade do Instituto Federal do Paraná (IFPR), em Maringá; da ampliação do campus de Medianeira, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), entre outras iniciativas voltadas para educação.

Campus da Unila

Durante a cerimônia foi lançada a pedra fundamental do novo campus da Unila, que será construído em uma área cedida por Itaipu, com previsão de entrega das obras para início de 2027. Também foi assinado um documento simbólico que marca a aquisição do Jardim Universitário, por parte da Itaipu e doado para Unila, que utiliza atualmente o espaço.

Segundo a assistente da Diretoria Geral Brasileira da Itaipu, Gisele Ricobom, o compromissa da Itaipu com a educação está marcado em ações como a criação do Parque Tecnológico Itaipu (hoje, Itaipu Parquetec), em 2003, um polo de ensino, pesquisa e inovação na região. A empresa também mantém uma parceria histórica com Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), abrigando parte de seu campus.

“Especialmente com a Unila, Itaipu está presente desde o início, a sua implantação, a doação do terreno, o apoio ao projeto arquitetônico e a possibilidade de ela realmente vir a ser instalada aqui. Então, a parceria vem desde a origem. Itaipu está no DNA da Unila”, afirmou Gisele. Gisele Ricobom, assistente da Diretoria Geral Brasileira da Itaipu. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

Criada em 2007, no segundo mandato do presidente Lula, a Unila é um símbolo da integração da América Latina e da cooperação Sul-Sul. Itaipu foi atuante tanto na idealização como na criação da universidade. Em 2023, o presidente Lula autorizou a continuação das obras do novo campus, o último projeto assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, falecido em dezembro de 2021.

IFPR em Maringá

Também foi autorizada a construção de um novo campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) na cidade de Maringá, no norte do Estado, contemplando salas de aulas, laboratórios técnicos, auditório e salas administrativas. A unidade faz parte dos cinco novos campi que serão criados no Paraná, no projeto de expansão da Rede Federal Tecnológica, divulgadas pelo presidente Lula. As obras devem ser concluídas em dois anos.

Criado em 2008, o IFPR é um dos 38 institutos tecnológicos do País. No Paraná, a instituição está presente em 33 cidades, tem cerca de 30.000 alunos e 2700 profissionais nas áreas acadêmica e administrativa. O Instituto oferece 30 cursos profissionalizantes integrados ao ensino médio, 31 cursos técnicos subsequentes, 47 cursos de graduação e 5 programas de mestrado.