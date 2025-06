Governo Federal anuncia mais de R$ 7 bilhões para o setor cafeeiro

BRASÍLIA, DF – O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nesta segunda-feira, 9 de junho de 2025, a Portaria nº 804/25, que regulamenta o direcionamento e a contratação dos recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). O montante, aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) por meio da Resolução CMN nº 5.213/25, totaliza mais de R$ 7,18 bilhões, destinados ao financiamento da cafeicultura na safra 2025/2026.

Este valor representa um recorde de recursos disponibilizados pelo Funcafé para impulsionar o desenvolvimento do setor cafeeiro brasileiro. Comparado ao ano-safra de 2024/2025, que disponibilizou R$ 6,9 bilhões, o aumento é de aproximadamente 4%. Em anos-safra anteriores, os recursos somaram R$ 6,3 bilhões em 2023/2024 e R$ 6 bilhões em 2022/2023, indicando uma trajetória de investimento crescente, com um crescimento acumulado de cerca de 20% em relação ao exercício de 2022.

Para o exercício de 2025, a distribuição dos recursos do Funcafé inclui: mais de R$ 1,81 bilhão para custeio; mais de R$ 2,59 bilhões para comercialização; e mais de R$ 1,68 bilhão para financiamento na aquisição de café. Adicionalmente, mais de R$ 1 bilhão de crédito foi designado para capital de giro para indústrias de café solúvel e de torrefação de café, bem como para cooperativas de produção. Também haverá a concessão de mais de R$ 31 milhões em crédito para a recuperação de cafezais danificados.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou que o valor reforça o compromisso do governo com a cafeicultura brasileira, regulamentando a aplicação de um volume recorde de recursos. Ele também mencionou o empenho em garantir a liberação ágil e eficiente dos valores para apoiar o produtor rural.

Os recursos serão distribuídos entre as instituições financeiras com base em critérios que serão definidos posteriormente. As instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) que estiverem autorizadas a operar os recursos do Funcafé e que tiverem interesse em se credenciar junto ao Fundo para operacionalizar os recursos para a Safra 2024/2025 deverão seguir os procedimentos estabelecidos em edital a ser publicado pela Secretaria de Política Agrícola do Mapa.