Morre Nelson Luiz de Souza Pinto, engenheiro considerado o “pai do vertedouro” da Itaipu

A Itaipu Binacional manifesta profundo pesar pelo falecimento do engenheiro Nelson Luiz de Souza Pinto, aos 93 anos, ocorrido no último dia 8 de junho de 2025. Considerado uma das maiores referências mundiais em engenharia hidráulica e segurança de barragens, Nelson Pinto teve uma contribuição valorosa para Itaipu e a todo o setor energético brasileiro e internacional.

Nascido em 1932, na capital paranaense, dedicou quase sete décadas de sua vida ao desenvolvimento da engenharia hidráulica no Brasil. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1954, complementou sua formação com mestrado pela Iowa State University, nos Estados Unidos, em 1959, e doutorado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1961.

A contribuição mais significativa de Nelson Pinto para a Itaipu Binacional remonta aos anos 1970, quando ele participou dos estudos das ensecadeiras e do desvio do Rio Paraná, e foi responsável estudos do modelo hidráulico para o projeto do vertedouro da usina. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) lhe creditou como “pai do vertedouro de Itaipu”, pelo desenvolvimento de soluções inovadoras que garantiram a segurança e eficiência de uma das estruturas mais complexas da usina.

Os estudos foram realizados no Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor Parigot de Souza (CEHPAR), que dirigiu de 1967 a 1995. Nelson Pinto e sua equipe desenvolveram modelos reduzidos em escala para testar e avaliar soluções hidráulicas para grandes obras. As simulações físicas em miniatura realizadas no CEHPAR foram fundamentais para o projeto dos vertedouros da Itaipu e da usina de Foz do Areia, servindo de exemplo para outros aproveitamentos hidrelétricos no Brasil e no exterior.

Nelson Pinto integrou o Board de Especialistas da Itaipu Binacional, órgão responsável pela avaliação contínua do desempenho e segurança das estruturas da usina, atuando em 1992, 1995, 1998, 2002, 2006 e 2010 (neste ano, como chairman). O board, criado no mesmo ano do início da construção de Itaipu, é formado por consultores internacionais de reconhecida competência técnica e tem como missão garantir os mais altos padrões de segurança operacional da usina binacional.

Em 2010, Nelson Pinto (à esquerda) entrega relatório do Board aos então diretores da Itaipu Antonio Otélo Cardoso (técnico executivo) e Ruben Brasa Soto (técnico).

Como especialista em segurança de grandes barragens, Nelson Pinto desempenhou papel fundamental nas avaliações periódicas das estruturas civis de Itaipu, contribuindo para que a usina mantivesse ao longo de suas cinco décadas de operação os mais rigorosos padrões de segurança internacional. Sua expertise foi reconhecida pela International Commission on Large Dams (ICOLD), que o elegeu destaque do ano em segurança de barragens.

Foi pioneiro também na Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), onde ingressou em agosto de 1955 como o sexto funcionário da empresa, convidado pessoalmente pelo engenheiro Pedro Viriato Parigot de Souza.

Como diretor técnico da Copel, liderou e coordenou a construção da Usina Hidrelétrica Capivari-Cachoeira, uma central encrustada na Serra do Mar paranaense que até hoje surpreende visitantes e estudiosos pela engenhosidade de seu projeto.

Em 1995, tornou-se membro da Academia Americana de Engenharia, uma das mais prestigiosas instituições técnicas do mundo. No ano seguinte, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe de Comendador, do Ministério da Ciência e Tecnologia, em reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

A Itaipu Binacional reconhece em Nelson Luiz de Souza Pinto um consultor de excepcional competência técnica e um visionário que contribuiu decisivamente para que a usina se tornasse referência mundial em segurança e excelência operacional. Seu legado permanecerá vivo nas estruturas da usina e na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado.

O diretor técnico executivo da Itaipu, Renato Sacramento, destacou a importância das contribuições de Nelson Pinto para a engenharia hidráulica brasileira e, em especial, para a história da Binacional. “É uma perda muito grande para todos nós. Nelson foi um profissional fundamental para o projeto de Itaipu e sempre terá o nosso respeito e admiração.”

A Diretoria da Itaipu expressa suas mais sinceras condolências à família e amigos do engenheiro Nelson Pinto, e reafirma seu compromisso em honrar sua memória mantendo os mais altos padrões de excelência técnica e segurança operacional que ele contribuiu para estabelecer.