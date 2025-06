MEC anuncia investimentos na educação superior do Paraná

O ministro da Educação, Camilo Santana, participa na próxima terça-feira (10) às 9h (horário de Brasília), em Foz do Iguaçu (PR), de cerimônia de apresentação das iniciativas do Governo Federal e da Itaipu Binacional voltadas ao ensino superior do Paraná. Estão previstas visitas às obras do novo campus Arandu, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). Na ocasião, está previsto o lançamento da pedra fundamental da nova unidade e a assinatura da ordem de serviço para início das obras.

Durante o evento, serão anunciados investimentos no campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), incluindo melhoria da infraestrutura do Parque Científico e Tecnológico. Outro convênio firmado foi com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus Foz do Iguaçu, para reforma do ginásio do campus.

Outra novidade é o anúncio de investimento no âmbito do Programa de Extensão Universitária para Sustentabilidade Territorial, que selecionará projetos de extensão e permitirá a concessão de bolsas para graduando e coordenadores adjuntos de instituições de educação superior. A iniciativa irá abranger projetos de extensão voltados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Participantes

Participam da cerimônia, além do ministro, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; a reitora da Unila, Diana Araujo Pereira; o representante do escritório Oscar Niemeyer Arquitetura Urbanismo, Jair Valera; representante do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), responsável pela execução das obras no campus – entre outras autoridades.