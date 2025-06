Saúde, homenagens e inteligência artificial movimentam semana na Assembleia Legislativa

A próxima semana na Assembleia Legislativa do Paraná será marcada por uma programação diversificada com foco especial na saúde, além de homenagens, debates sobre tecnologia, sessões solenes e atividades culturais. A agenda inclui audiências públicas, mesa-redonda, projetos de lei, eventos da Escola do Legislativo e transmissões ao vivo.

Na segunda-feira (10), às 9h, acontece a audiência pública “Adoecimento de Servidores e Educadores da Rede Pública do Paraná”, proposta pelo deputado Goura (PDT). O encontro no Auditório Legislativo reunirá sindicatos, especialistas e representantes públicos para discutir a precarização da carreira docente e propor ações concretas para a saúde dos educadores. Às 14h, a deputada Maria Victoria (PP) entrega menção honrosa ao cuteleiro Milton Rodrigues, o “Miltão das Facas”, no Espaço Cultural da Casa. No mesmo local, será aberta a exposição de peças de cutelaria. Às 18h, sessão solene homenageia os 25 anos do Centro Universitário UniBrasil e concede o título de Cidadania Benemérita ao jurista Clèmerson Merlin Clève, em proposta do deputado Alexandre Curi (PSD).

Na terça-feira (11), às 9h30, o deputado Alexandre Amaro (Rep) promove audiência sobre “Segurança Patrimonial e Inteligência Artificial (SPIA)”. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne às 13h30. Duas sessões solenes marcam o dia: uma às 11h para celebrar os 256 anos da Lapa e outra às 18h30 pelos 64 anos de Quitandinha, com homenagens a lideranças locais.

Na quarta-feira (12), às 11h, a mesa-redonda “Prevalência e Impacto da Síndrome do X Frágil no Estado do Paraná”, promovida pelo deputado Ney Leprevost (União), será realizada em parceria com o Instituto Buko Kaesemodel e o programa Eu Digo X. A condição genética, principal causa hereditária de deficiência intelectual, será debatida com especialistas e representantes da área da saúde.

A sessão plenária de segunda-feira (10), às 14h30, terá 9 itens em pauta. Entre os destaques está o projeto de lei 111/2024, que cria o Programa Paranaense de Atenção à Saúde no Climatério. A proposta, em segundo turno, visa oferecer atenção integral à saúde de mulheres nessa fase da vida. Outros projetos envolvem homenagens, alterações no ICMS e concessão de títulos de utilidade pública. A programação completa será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal oficial no YouTube.