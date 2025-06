Itaipu participa do 20º FITCataratas destacando inovação e sustentabilidade no turismo

A Feira de Turismo e Negócios do Festival Internacional de Turismo das Cataratas (FITCataratas) foi aberta oficialmente nessa quinta-feira (5), em Foz do Iguaçu (PR). Com o apoio da Itaipu Binacional, o festival reúne agentes de viagens, operadores de turismo e profissionais do setor para promover negócios, inovação e sustentabilidade. A feira destaca novidades como gamificação e um edital para startups de tecnologia voltadas ao turismo.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, e a gerente da Divisão de Iniciativas de Turismo da Itaipu, Aline Teigão, participaram da cerimônia de descerramento da fita, abrindo oficialmente a feira. O diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari, também estava presente.

Veri destacou o papel da empresa como fomentadora do turismo na região. “A Itaipu, além de ser um dos grandes atrativos turísticos, é também a grande apoiadora de todas as ações do turismo da cidade”, afirmou. Ele reforçou que o apoio ao setor reflete a visão de desenvolvimento sustentável da empresa, que contribui para transformações visíveis no dia a dia de Foz do Iguaçu.

O estande da Itaipu destaca atividades relacionadas à inovação e sustentabilidade e disponibiliza jogos interativos como “Ache a Capivara”, óculos 3D, roleta da sorte, máquina de pegar pelúcias de capivaras ao estilo Amigurumi (técnica japonesa de crochê ou tricô) e muitos brindes.

Yuri Benites, diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, enfatizou a importância da feira como vitrine para o turismo paranaense. “Participamos desde a primeira edição. Aqui, temos a oportunidade de mostrar aos agentes do Brasil todo como operamos e como nosso atrativo, a Itaipu Binacional, funciona, para que eles nos divulguem e comercializem”, disse.

A gerente da Divisão de Iniciativas de Turismo da Itaipu, Aline Teigão, destacou a integração entre a empresa, Foz do Iguaçu e o turismo. “Trabalhamos o turismo internamente, com o Complexo Turístico Itaipu, oferecendo a melhor experiência possível aos visitantes. Para fora, vemos o turismo como ferramenta de desenvolvimento, inclusão produtiva e social, em parceria com municípios e o Governo do Estado”, explicou. Ela também mencionou a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Itaipu Parquetec para oferecer um mestrado em turismo, visando capacitar profissionais e planejar o futuro do setor. “Queremos preparar a cidade para o novo turista, que busca lugares que cuidem da natureza e promovam sustentabilidade”, acrescentou Teigão.

A edição deste ano apresenta inovações tecnológicas como diferencial. Segundo o CEO do FIT Cataratas, Paulo Angeli, a feira está testando um sistema de gamificação, no qual os visitantes coletam QR Codes nos estandes para concorrer a premiações. “Estamos focados em turismo, negócios e, a partir de agora, inovação e tecnologia como espinha dorsal”, declarou Angeli. Outra novidade é o edital que convidou startups com soluções tecnológicas para o turismo, oferecendo espaço para apresentação na feira, reforçando o compromisso com a modernização do setor.

Além da Feira de Turismo e Negócios, o FITCataratas conta com eventos paralelos, como rodadas de negócios, salões temáticos e visitas a atrativos turísticos. O festival foi aberto oficialmente na última quarta-feira (4) e termina nesta sexta-feira (6).