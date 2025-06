Ratinho Jr cresce e pesquisa aponta empate técnico com Lula no 2º turno

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (5) mostra que o presidente Lula (PT) passou a empatar tecnicamente com o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), além de outros nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Michelle Bolsonaro (PL), em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O levantamento indica uma mudança no cenário eleitoral em comparação à pesquisa anterior, realizada em abril, quando Lula aparecia à frente de todos os concorrentes, exceto Jair Bolsonaro (PL), com quem permanece tecnicamente empatado.

No confronto direto entre Lula e Ratinho Junior, o petista soma 40% das intenções de voto, enquanto o governador paranaense alcança 38%. A margem de indecisos é de 5%, e 17% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas. O empate técnico reflete o crescimento da popularidade de Ratinho Junior, que vem ampliando seu reconhecimento no cenário nacional, reduzindo o percentual de pessoas que o desconhecem de 51% para 48% nos últimos cinco meses.

Além de Ratinho Junior, Lula também está tecnicamente empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa aponta ainda que Lula segue na liderança isolada contra outros pré-candidatos, como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Segundo o diretor da Quaest, Felipe Nunes, a rejeição ao governo federal está se transformando em rejeição eleitoral a Lula, o que tem impulsionado as candidaturas de nomes ligados a Bolsonaro, incluindo Ratinho Junior, que vem ganhando espaço conforme aumenta seu grau de conhecimento entre os eleitores. Essa evolução nas intenções de voto é acompanhada por uma maior familiaridade do público com esses pré-candidatos, fator considerado relevante para o desempenho nas urnas.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 29 de maio e 1º de junho de 2025, apresentando uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os cenários analisados contemplam oito possíveis disputas de segundo turno, com Lula mantendo vantagem ou empate técnico em todos, destacando a competitividade crescente no quadro eleitoral para 2026.