Japira realiza coleta de lixos eletrônicos nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (05), a cidade de Japira, no Norte Pioneiro, iniciou uma campanha de coleta de resíduos eletrônicos, incentivando a população a realizar o descarte correto de equipamentos inutilizados. A campanha se estenderá até a próxima sexta-feira (06), dando a oportunidade para que todos os moradores possam descartar seus aparelhos eletrônicos devidamente.

A ação está acontecendo desde as 09h00, e finaliza às 17h00 desta quinta-feira, tendo como principal objetivo conscientizar a comunidade sobre a importância de dar a destinação adequada aos resíduos eletrônicos, evitando a contaminação do solo e da água e, consequentemente, impactos negativos à saúde pública. Da mesma forma também acontecerá na próxima sexta-feira. O descarte está sendo realizado no Centro Social da cidade, que fica localizado ao lado da Praça Central.

Podem ser descartados itens como computadores, celulares, televisores, carregadores, entre outros aparelhos eletrônicos antigos ou quebrados. Esses materiais, quando não descartados corretamente, representam sérios riscos ambientais devido à presença de substâncias tóxicas.

Contudo, além de contribuir com o meio ambiente, os participantes também terão a oportunidade de liberar espaço em casa e colaborar com a cadeia de reciclagem e reaproveitamento de componentes eletrônicos.

Com esta iniciativa, promovida pela empresa E-Letro, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Prefeitura de Japira, o município reforça o seu compromisso com práticas sustentáveis e a preservação ambiental, impactando significativamente na preservação ambiental de toda a região.