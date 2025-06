Itaipu destaca protagonismo do Brasil na transição energética em workshop sobre gás natural e biometano

O diretor financeiro executivo da Itaipu Binacional, André Pepitone, participou nesta semana do Workshop “Transição Energética e Oportunidades de Mercado para o Gás Natural e Biometano”, promovido pela Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado) e pela PBGÁS (Companhia Paraibana de Gás), com apoio do CIBiogás – Energias Renováveis. O evento foi realizado na quarta-feira (4) em João Pessoa, na Paraíba, e teve como foco apresentar o biometano como fonte renovável estratégica para fortalecer a transição energética, especialmente na região Nordeste.

Pepitone foi um dos painelistas do painel “Integração do Mercado de Gás Natural e Biometano”, ao lado de Marcelo Mendonça (diretor técnico-comercial da Abegás), Rafael González (presidente do CIBiogás) e José Sérgio Gabrielli (ex-presidente da Petrobras). A moderação ficou por conta de Jailson Galvão, diretor-presidente da PBGÁS.

Em sua apresentação, o diretor da Itaipu destacou o potencial do Brasil na geração de eletricidade limpa e renovável, com ênfase na produção sustentável de bioenergia, e defendeu o papel estratégico do país como provedor global de soluções de baixo carbono.

“Estamos diante de uma oportunidade única de consolidar o Brasil como referência internacional na oferta de energia renovável. A produção de biometano se soma a outras fontes limpas que fortalecem a nossa matriz energética e nos posicionam como protagonistas na descarbonização global”, afirmou Pepitone.

Ele também destacou que o biometano representa uma oportunidade concreta de desenvolvimento econômico para a Paraíba e para o Nordeste, contribuindo para a geração de emprego, renda e novos investimentos na região.

Além disso, ressaltou que Itaipu, por meio de parcerias com instituições como o CIBiogás, vem investindo em projetos que aliam tecnologia, sustentabilidade e geração de valor econômico. Durante o painel, Rafael González apresentou as iniciativas e os avanços do CIBiogás no desenvolvimento e consolidação do mercado de biometano no Brasil, reafirmando o papel da instituição como referência técnica e estratégica no setor de energias renováveis.

O diretor também pontuou que a relevância de Itaipu no cenário energético nacional vem evoluindo ao longo do tempo. “Antes símbolo da relevância energética, hoje Itaipu representa segurança operativa para o Sistema Interligado Nacional (SIN), mantendo a estabilidade do fornecimento elétrico ao Brasil e ao Paraguai”, explicou.

Pepitone destacou ainda que Itaipu está na vanguarda da transição energética com ações concretas e diversificadas, atuando em múltiplas frentes:

Geração de energia hidrelétrica;

Instalação de placas fotovoltaicas;

Fomento ao uso de biogás e biometano;

Pesquisa e desenvolvimento em hidrogênio de baixo carbono (hidrogênio verde);

Incentivo ao uso de combustível sustentável de aviação (SAF); e

Emissão de certificados de energia renovável.

O workshop reforçou a importância do biometano como ponte estratégica para a transição energética no Brasil, especialmente no Nordeste e na Paraíba, onde há condições técnicas e logísticas favoráveis para o desenvolvimento desse mercado.

A participação de Itaipu no evento reafirma o compromisso da empresa com a sustentabilidade e com a construção de um futuro energético mais limpo, seguro e inclusivo para o Brasil e seus parceiros internacionais.