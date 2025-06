Produtores da região participam de capacitação sobre cultivo orgânico em Santana do Itararé

Evento de capacitação foi voltado a produtores que atuam, principalmente, com o cultivo no sistema orgânico. Foto: Divulgação

Na terça-feira (27), a Chácara São Joaquim, em Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, sediou um importante evento de capacitação voltado a produtores que atuam, principalmente, com o cultivo no sistema orgânico. A atividade reuniu agricultores locais e também de municípios vizinhos, como Wenceslau Braz e São José da Boa Vista.

A abertura oficial foi realizada às 08h30 pelo prefeito Élcio José Vidal, mais conhecido como Calé vidal. Na sequência, os instrutores Paulo Beraldo e Valdinei ministraram palestras técnicas com temas como controle fitossanitário, fertilidade do solo e manejo da produção orgânica, com ênfase no cultivo protegido (em estufas).

No período da tarde, os participantes realizaram uma visita técnica ao Sítio São Pedro, propriedade do produtor Jr. Misael e sua esposa Simone. Acompanhados dos instrutores, os agricultores puderam ver na prática as técnicas abordadas durante as palestras. O momento foi de troca de experiências, aprendizado e incentivo à continuidade da atividade agrícola com base em princípios sustentáveis.

A capacitação integra as ações do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), que atua na região de Santo Antônio da Platina. A instituição tem se destacado pela promoção de projetos voltados à agricultura orgânica, atendendo a uma demanda crescente por sistemas produtivos sustentáveis e tecnicamente assistidos.