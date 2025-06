Acidente entre dois veículos deixa jovem e idoso feridos na PR-092

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (02) deixou uma jovem e um idoso feridos na rodovia PR-092. A colisão entre dois carros foi registrada em um dos principais trevos de acesso a Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, um homem de 88 anos dirigia uma Fiat Strada no sentido Centro a Nascente do Sol quando, ao cruzar a rodovia, se envolveu na colisão com um VW Gol que seguia sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos e era conduzido por uma jovem de 29 anos.

Devido ao impacto, tanto o idoso quando a jovem tiveram ferimentos. Eles foram socorridos pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.