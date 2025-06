Equipe de Santana do Itararé cumpre agenda em Curitiba em busca de recursos e parcerias

A Prefeitura Municipal de Santana do Itararé realizou nesta terça-feira (3) uma série de reuniões em Curitiba com o objetivo de apresentar demandas prioritárias do município e buscar novos investimentos junto ao Governo do Estado do Paraná e representantes legislativos. A comitiva foi formada pelo prefeito Calé Vidal, o vice-prefeito Joás Michetti, o assessor jurídico Dr. Neto, a gestora de convênios Nara e o engenheiro César Marangon.

Durante a visita, os representantes da administração municipal estiveram em diversos gabinetes de deputados estaduais e secretários, apresentando projetos e discutindo parcerias que possam contribuir diretamente para o desenvolvimento de Santana do Itararé. A busca por recursos e convênios para áreas essenciais como infraestrutura, saúde, assistência social e desenvolvimento urbano foi uma das principais pautas abordadas.

Um dos encontros de destaque foi com o Secretário de Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Helias Carboni. Advogado e com uma trajetória consolidada na administração pública estadual, Carboni tem papel relevante na formulação e execução de políticas sociais no Paraná. A reunião teve como foco principal o fortalecimento de ações sociais no município, com atenção especial às famílias em situação de vulnerabilidade.

A equipe da Prefeitura também destacou a importância da presença constante junto ao Governo do Estado como estratégia para garantir maior representatividade nas decisões e políticas públicas voltadas ao interior do Paraná. O estreitamento de laços institucionais tem sido uma das diretrizes da atual gestão municipal, que busca alinhar projetos locais com programas e iniciativas estaduais.

Santana do Itararé tem se empenhado em manter um diálogo frequente com lideranças políticas e órgãos governamentais, como forma de acelerar a liberação de recursos e viabilizar novas obras e serviços à população. As reuniões realizadas em Curitiba fazem parte de uma agenda contínua de articulação promovida pela administração municipal, voltada ao fortalecimento das políticas públicas e ao desenvolvimento sustentável da cidade.

A expectativa é que as demandas apresentadas avancem nas próximas semanas, com retorno positivo para o município em forma de investimentos e novos convênios.