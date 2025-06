Itaipu assina com Ministério do Turismo Pacto contra exploração sexual de crianças e adolescentes

A Itaipu Binacional assinou, nesta terça-feira (3), o termo de adesão ao Código de Conduta Brasil e à carta do Movimento Turismo que Protege, iniciativas do Ministério do Turismo voltadas ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no setor turístico. A assinatura, realizada durante o Seminário Internacional sobre a Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo, no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), teve a participação da secretária executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes, que representou o ministro Celso Sabino de Oliveria; do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; e reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir estratégias de enfrentamento a esse crime.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou a relevância do compromisso assumido pela empresa. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional

O seminário teve como objetivo reforçar o compromisso do País com o Código de Conduta Brasil, um documento que consolida esforços nacionais e internacionais para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Enio Verri destacou a relevância do compromisso assumido pela empresa.

“Essa assinatura é um símbolo das políticas que já desenvolvemos e queremos ampliar. Itaipu não é apenas uma usina de energia; temos uma missão socioambiental que inclui a proteção da infância e juventude, especialmente em uma região como a Tríplice Fronteira, onde a exploração é uma realidade que não podemos admitir”, explicou. Ana Carla Lopes, secretária executiva do Ministério do Turismo. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

Para a secretária executiva do Turismo, Ana Carla Lopes, a adesão da Itaipu tem impacto simbólico e prático. “Quando uma empresa do porte de Itaipu, que além de gerar energia, demonstra uma forte preocupação socioambiental, isso (adesão ao movimento) se torna ainda mais significativo. Sua influência é poderosa e acaba reverberando positivamente em outras áreas”, avaliou. Ela lembrou que a Itaipu foi a primeira grande empresa a participar do movimento “Turismo que Protege”, ampliando a abrangência das políticas públicas de prevenção.

Yuri Benites, diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, responsável pela gestão do turismo na usina, ressaltou que a adesão formaliza uma prática já existente na empresa. "Para nós é a formalização de uma missão que já nos foi dada há algum tempo. O nosso modelo de operação de turismo, com esse olhar de sustentabilidade, foi reconhecido pela própria ONU Turismo como um modelo referência," disse.

Enio Verri (Itaipu), Yuri Benites (Itaipu Parquetec) e Ana Carla Lopes (Ministério do Turismo). Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

Estiveram presentes na cerimônia de abertura o diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Delazari; o diretor superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo; o secretário estadual do Turismo do Paraná, Leonaldo Paranhos; a diretora de Articulação Interfederativa do Ministério da Igualdade Racial, Isadora Bispo; e outras autoridades.

Caminhos de Cuidado e Resistência

O seminário também contou com painéis que discutiram realidades desafiadoras e inspiradoras, como o trabalho desenvolvido na Ilha de Marajó (PA). O coordenador do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) da Itaipu, Vinícius Ortiz, foi o moderador do painel “Marajó – Caminhos de Cuidado e Resistência”. Ele explicou que a discussão visava "abordar a violência e a exploração sexual à criança ou adolescente e as estratégias de luta e ações de combate a esse tipo de violência e exploração, através de um exemplo bastante rico, que é o que é feito na ilha de Marajó".

Carolina Maciel, diretora executiva do Instituto Mondó, que atua em Marajó, enfatizou a necessidade de uma abordagem integral: "A gente tem inicialmente a perspectiva que a transformação de um território tem que se dar de maneira sistêmica, ou seja, multidimensional”.

Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, fundadora do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luiz Azcona e presidente da Rede Solidária, com forte atuação em Marajó, compartilhou sua experiência no local, principalmente no enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes e alertou para o agravamento do problema com a popularização de novas tecnologias, como as redes sociais.

O painel seguinte tratou do tema: “Infância Livres – Caminhos Inovadores na Prevenção da Exploração Sexual no Turismo”.

Carolina Maciel, Vinícius Ortiz e Marie Henriqueta Cavalcante, no painel Painel “Marajó – Caminhos de Cuidado e Resistência”. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

Durante a programação da tarde, a gerente da Divisão de Iniciativas de Responsabilidade Social da Itaipu, Luciany dos Santos Franco, participou do painel “Conexões que Protegem: A experiência de Foz do Iguaçu”, juntamente com Mirna Utzig, da Rede Proteger e da Secretaria Municipal de Assistência Social. A discussão foi mediada por Laís Campelo, do Ministério do Turismo. Luciany comentou que hoje a Itaipu Binacional tem realizado mais de 40 ações e convênios em todo o Estado, atendendo muitos adolescentes diariamente. “Estamos mudando a forma de atuar na proteção da criança e do adolescente, trabalhando com a capacitação de rede de proteção, técnicos, convênios e professores”, explicou.

A programação ainda incluiu painéis de discussão com especialistas e representantes do Grupo de Ação Regional das Américas (GARA), que reúne 15 países da América Latina e do Caribe, além de instituições como a ECPAT Internacional e o Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA). Esses debates abordaram estratégias regionais para a prevenção da exploração sexual no turismo.

Outras ações da Itaipu

A Itaipu Binacional, por meio do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA), atua desde 2003 na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Oeste do Paraná, integrando a Rede Proteger, com 40 instituições. O PPCA combate violência sexual, trabalho infantil e uso de drogas, promovendo atividades esportivas, educacionais e culturais, como:

Meninos do Lago: Canoagem para jovens, incentivando ética e respeito ambiental.

Trilha Jovem: Capacitação de jovens (16-24 anos) em vulnerabilidade para o turismo.

Jovens Atletas: Apoio a 160 atletas em 27 modalidades, incluindo pessoas com deficiência.

Velejar é Preciso: Treinamento de vela para estudantes, com foco em sustentabilidade.

Basquete sem Fronteiras: Inclusão social de crianças (9-18 anos) via basquete.

Kimono Amigo: Judô gratuito para crianças a partir de 3 anos, promovendo disciplina.

Xadrez para Todos: Atividade extracurricular para alunos de escolas públicas.

Atelier Cidadania: Educação integral para crianças e adolescentes vulneráveis.

A Itaipu também realiza campanhas de conscientização, como no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual (18 de maio), com cards informativos, lives e materiais educativos para adolescentes e supervisores do Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho. No carnaval de 2019, distribuiu 5 mil abanadores e cataventos com informações do Disque 100, em parceria com a Campanha Na Mão Certa da Childhood Brasil. Em 2016, impactou 1.800 pessoas com ações internas e externas, incluindo campanhas trinacionais na Tríplice Fronteira, focando na prevenção da exploração sexual infantojuvenil.