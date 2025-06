Acidente deixa mulher ferida na BR-153 em Japira

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (02) deixou uma mulher ferida na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Japira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 15h00 e envolveu um caminhão Volvo VM 290 e um automóvel Fiat Siena. Conforme os dados colhidos no local, o caminhão transitava no sentido Ibaiti a Santo Antônio da Platina quando, ao passar no trevo de acesso a PR-272, acabou colidindo contra o automóvel que acessava a rodovia federal.

Devido ao impacto, uma mulher que estava como passageira no automóvel teve ferimentos. Ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital de Ibaiti para receber atendimento médico. O caminhoneiro não ficou ferido.

A equipe da PRF esteve no local prestando atendimento a ocorrência e tomou as providências cabíveis ao caso.