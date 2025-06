Atila Iamarino destaca COP30 em seminários sobre mudanças climáticas

Durante os seminários Mudanças Climáticas e COP30, promovidos pelas Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec, o biólogo e divulgador científico Atila Iamarino vem chamando atenção para a importância da COP30 Amazônia, evento que será realizado de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). A conferência reunirá líderes globais, cientistas, empresários e organizações não governamentais para discutir e definir estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas.

Iamarino já palestrou em 18 dos 21 seminários Mudanças Climáticas e COP30, iniciativa que percorre os 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul – área de atuação prioritária da Itaipu Binacional. Nesta semana, os três seminários finais acontecem em Campo Mourão (03/06), Pato Branco (04/06) e Assis Chateaubriand (05/06). Até agora, quase cinco mil pessoas participaram dos encontros.

Segundo o biólogo, a principal importância da COP30 está em reconhecer que as mudanças climáticas estão acontecendo e que elas demandam ações urgentes para mitigar seus impactos. Em suas palestras, ele cita como exemplo o sucesso da atuação internacional na proibição de gases de efeito estufa que afetavam a camada de ozônio do planeta.

“Localmente, a influência da COP30 se dá por meio das leis, das normas e das obrigações que o país precisa cumprir com base nos acordos firmados. São medidas que acabam chegando até nós de forma indireta. Já pelas vias diretas, a lição que a COP deixa é a de que devemos reconhecer caminhos mais importantes e que podem ser replicados localmente”, afirmou.

Influência

Os seminários conduzidos por Atila Iamarino têm inspirado muitos estudantes, alguns dos quais já o seguiam nas redes sociais, onde ele aborda temas como ciência, biologia, tecnologia e sociedade. Muitos relatam que suas escolhas profissionais foram influenciadas pelo trabalho do biólogo.

No seminário realizado em Londrina, Rayanne Rocha, estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), reencontrou Iamarino.

“A última vez que ele esteve aqui foi em 2019. Na época, eu ainda tentava passar no vestibular. Lembro que pedi a ele para desejar boa sorte. Agora estou concluindo o curso e voltei para contar que ele tem um pouco de culpa nisso. Sempre me inspirei no Atila”, contou. A estudante de Ciências Biológicas pela UEL Rayanne Rocha. Foto: Marcos Prado.

Já Isabele Vieira Batista e Adrian Danilo, estudantes de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) – Campus Luiz Meneghel, participaram do seminário em Cornélio Procópio.

“A palestra do Atila me ajudou a ter outra visão. Claro que o curso já nos prepara para isso, mas ele consegue apresentar um olhar mais profundo, baseado na experiência acadêmica e científica que nós, como estudantes, ainda não temos”, disse Isabele.

“Estar presente na palestra mostra o que podemos fazer: ideias que podemos trazer, pesquisas que estão acontecendo, e nos ajuda a ter uma visão científica mais clara da realidade. Não temos esse acesso no dia a dia”, completou Adrian. Isabele Vieira Batista e Adrian Danilo, estudantes de Ciências Biológicas na UENP. Foto: Marcos Prado.

Últimos seminários e inscrições

A série de seminários “Mudanças Climáticas e COP30” já reuniu quase 5 mil pessoas em 18 das 21 edições previstas para o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Nesta semana, os encontros em Campo Mourão, Pato Branco e Assis Chateaubriand acontecerão das 14h às 16h.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/45gY2DF. Os endereços dos eventos estão disponíveis no perfil do convênio no Instagram: @nucleo.socioambiental.

Os seminários integram as ações do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, executado por meio do programa Itaipu Mais que Energia, em alinhamento com as diretrizes do Governo Federal para o enfrentamento da crise climática e o fortalecimento da educação ambiental.