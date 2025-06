Alexandre Curi destaca protagonismo da Assembleia no programa Asfalto Novo, Vida Nova

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou nesta segunda-feira (2) o protagonismo do Legislativo estadual na expansão do programa Asfalto Novo, Vida Nova. A nova fase da iniciativa, anunciada em solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba, amplia o alcance das obras de pavimentação urbana para municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes.

Criado inicialmente para atender cidades com até sete mil moradores, o programa recebeu um investimento de R$ 200 milhões na fase inicial. Segundo Curi, a Assembleia tem participado ativamente desde o começo, destinando parte significativa do seu orçamento para viabilizar as obras. A estimativa é que, até o final de 2025, o Legislativo devolva mais R$ 520 milhões aos cofres do Estado para serem aplicados diretamente nos municípios.

Durante o evento, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) confirmou o investimento de mais R$ 580 milhões nesta nova etapa, que permitirá a pavimentação de 426 quilômetros de vias urbanas em diversas cidades paranaenses. Segundo o governador, a meta é pavimentar 100% das vias urbanas de 377 municípios do Estado.

Curi ressaltou que o programa representa um avanço na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população. Ele também destacou que o Asfalto Novo, Vida Nova inclui não apenas a pavimentação, mas também a instalação de galerias pluviais, iluminação em LED e construção de calçadas.

O governador Ratinho Junior classificou o programa como o maior de pavimentação urbana da América do Sul. De acordo com ele, a iniciativa elimina problemas históricos enfrentados pela população, como poeira e lama em frente às residências.

A cerimônia contou com a presença de diversos parlamentares estaduais, entre eles Hussein Bakri (PSD), Gugu Bueno (PSD), Marcelo Rangel (PSD), Luiz Claudio Romanelli (PSD), Luis Corti (PSB), Marcia Huçulak (PSD), Alisson Wandscheer (SD), Alexandre Amaro (REP), Evandro Araújo (PSD), Anibelli Neto (MDB), Delegado Jacovós (PL), Pedro Paulo Bazana (PSD), Flávia Francischini (União), Matheus Vermelho (PP) e Doutor Leônidas (CDN).