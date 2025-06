Com apoio da Itaipu, UFPR vai ganhar hospital pediátrico voltado para o SUS

A Itaipu Binacional vai investir R$ 3,54 milhões nos projetos de arquitetura, engenharia e coordenação técnica para construção de um hospital pediátrico com atendimento especializado via Sistema Único de Saúde (SUS), integrado ao Complexo do Hospital de Clínicas (HC), da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A assinatura do convênio com a Fundação UFPR (Funpar) e a UFPR aconteceu na sexta-feira (30), em Curitiba.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, representou a empresa no evento. Também participaram da solenidade a ministra-chefe das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; o secretário-executivo do Ministério de Estado da Saúde, Adriano Massuda; e, representando a UFPR, o reitor Marcos Sunye e a vice-reitora Camila Fachin. Também participaram os diretores da Itaipu Carlos Carboni (Coordenação) e Luiz Fernando Delazari (jurídico), e o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo.

O investimento inicial permitirá a criação do Instituto de Pediatria do HC-UFPR, o chamado “HCzinho”. A nova unidade será integrada ao Complexo Hospitalar do HC, para ampliar a capacidade de atendimento e qualificar a assistência à saúde infantojuvenil no Paraná e na Região Sul do Brasil. Os projetos de engenharia incluem intervenções em uma área estimada de 15.800 m².

“O SUS é uma marca mundial, e nós, brasileiros, temos que ter orgulho dele. A Universidade Federal do Paraná, tenho certeza, contribuiu sempre, e vai continuar contribuindo, para o trabalho do SUS”, afirmou Enio Verri. “Mais do que um prazer, é uma obrigação contribuir com o Sistema Único de Saúde”, concluiu o diretor, reforçando que a assinatura do convênio está em consonância com as políticas de saúde pública do Governo Federal.

“Esse apoio da Itaipu Binacional para o ‘HCzinho’ torna possível a contratação do projeto. Para o sucesso dessa obra, é necessário termos um projeto que atenda às especificidades da excelência que buscamos. E é isso que comemoramos aqui hoje”, declarou a vice-reitora Camila Fachin.

Os investimentos da Itaipu contribuem para a execução do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ODS 3, sobre Saúde e Bem-Estar.