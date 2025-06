Casa da Cultura de Siqueira Campos abre inscrições para aulas de circo

A Casa da Cultura da cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, é conhecida na região por promover e valorizar as atividades culturais. Desde aulas de pintura e música, até aulas de teatro com profissionais, o local é reconhecido por envolver os moradores na prática cultural. E agora, as atividades estão dando mais um impulso positivo. Estão abertas as novas inscrições para as aulas de circo na Casa.

Denominada como a Escola de Circo Siqueirense, e oficina vai oferecer aulas gratuitas para toda a população, com o único requisito de que os participantes tenham no mínimo 6 anos de idade. As aulas acontecem no prédio da Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva, que fica localizada na Avenida Marginal, às segundas e quartas-feiras, sempre em dois períodos.

No período da manhã, as aulas começam logo às 08h00, e se estendem até as 11h00. Já no período da tarde, as aulas começam às 13h30, e terminam às 16h00. Vale ressaltar que as aulas também serão disponibilizadas para integrantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e também para a terceira idade.

“Os alunos aprendem com o professor Wiber William. Durante as aulas, vão aprender a fazer malabarismo, acrobacias, equilíbrio e muito mais em um ambiente divertido e cheio de encantamento”, afirma o Diretor de Cultura, Flávio Mello.

Para participar da oficina, os interessados devem se dirigir à Casa da Cultura de Siqueira Campos para maiores informações. Lá também serão sanadas dúvidas sobre permissões, futuras apresentações e demais informações sobre as aulas.