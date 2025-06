Santana do Itararé tem vaga de trabalho disponível na ASAGASI

A Associação de Agentes Ambientais de Santana do Itararé (ASAGASI), no Norte Pioneiro, está com uma nova oportunidade de trabalho voltada para o público masculino. A associação busca um novo associado para integrar sua equipe e colaborar com as ações de preservação ambiental no município.

Com uma jornada de trabalho das 07h00 às 16h00, a vaga é destinada exclusivamente para homens com disposição, responsabilidade e vontade de atuar em uma organização que valoriza o meio ambiente, o trabalho coletivo e a transformação social por meio da reciclagem e da conscientização ambiental.

Os interessados devem entrar em contato com a equipe da associação, que fica localizada na Rua Jorge Paulo de Godoy, ou através de suas redes sociais para mais informações sobre o processo de seleção. Dúvidas sobre salário, benefícios ou quaisquer outras podem ser sanadas na sede da Associação.

A ASAGASI é reconhecida pelo trabalho relevante que realiza junto à comunidade, promovendo a coleta seletiva, a destinação correta dos resíduos e a inclusão social por meio da geração de emprego e renda. Associar-se à entidade é ter a oportunidade de contribuir ativamente para um futuro mais sustentável em Santana do Itararé.