Ambulância fica destruída após bater em traseira de caminhão na PR-092 em Siqueira Campos

Na manhã desta sexta-feira (30), uma ambulância da Secretaria de Saúde de Cambará se envolveu em um acidente na PR-092, ao colidir com a traseira de uma carreta. A colisão ocorreu por volta das 06h00, no trecho da rodovia que liga Siqueira Campos a Quatiguá, no Norte Pioneiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a densa neblina que cobria a rodovia no momento do acidente pode ter contribuído significativamente para a batida. A ambulância atingiu a traseira de um caminhão Scania, e, devido à força do impacto, teve a parte frontal completamente destruída.

O condutor da ambulância, de 39 anos, estava sozinho no veículo e foi socorrido com ferimentos, sendo encaminhado ao hospital de Siqueira Campos. Já o motorista do caminhão não se feriu.

Embora a neblina seja apontada como o principal fator para o acidente, a PRE ainda investiga as causas exatas da colisão.