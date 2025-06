Estudo destaca Itaipu entre as empresas que mais investem na inclusão de PcDs

Um estudo publicado neste mês pelo portal Integridade ESG, em parceria com o laboratório Insight Lab, inclui a Itaipu Binacional em ranking das 50 empresas brasileiras com mais ações para a inclusão de pessoas com deficiência. O trabalho mapeou as empresas que se destacaram em ações, programas e produtos voltados para os PcDs.

“Ficamos felizes com este reconhecimento, porque ele representa um esforço conjunto nessa direção, com uma série de ações para a inclusão”, comemorou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Entre as iniciativas recentes, o diretor destaca a criação do Comitê de Gênero, Raça, Diversidade e Inclusão; e a redução de jornada, sem desconto em remuneração, para empregados(as) com deficiências, ou com dependentes PcDs que estejam em tratamento.

Para o diretor administrativo, Iggor Gomes Rocha, a contratação de profissionais PcD é mais do que o cumprimento de uma lei, é a realização da missão e estratégia de gestão da empresa. “Ao promover a inclusão, a empresa reforça seu compromisso cidadão com a diversidade, a inovação e a responsabilidade social, gerando um impacto positivo em seus resultados e na sociedade”, disse.

Cristiana Gianluppi da Silva, que trabalha na Segurança Empresarial da Itaipu, com o diretor administrativo, Iggor Gomes Rocha. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Rocha lembrou também que a empresa é signatária do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais Federais, iniciativa lançada em 2024 pelo Governo Federal. “Mais do que fazer o dever de casa, a Itaipu quer ser exemplo para que mais empresas, dos setores público e privado, implementem medidas inclusivas.”

O relatório com as 50 empresas que mais investem na inclusão de PcDs está disponível no portal Integridade ESG, no endereço: https://integridadeesg.insightnet.com.br/50-empresas-lideres-em-pcd/.