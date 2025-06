Lula formaliza assentamento do MST em município dos Campos Gerais

CAMPOS GERAIS Há 1 semana Presidente Lula deve chegar em cidade dos Campos Gerais na próxima semana Acompanhado de ministros do Estado, o presidente deve ir a Ortigueira para oficializar a criação do assentamento de mais de 400 famílias na comunidade Maila Sabrina

POLÍTICA Há 2 semanas CCJ do Senado aprova fim da reeleição para cargos do Executivo PEC aumenta mandatos para cinco anos e unifica eleições

GOVERNO FEDERAL Há 2 semanas Governo Federal anuncia seleção do Minha Casa, Minha Vida com 130 mil novas moradias O anúncio foi feito na 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, da CNM