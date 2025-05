Polícia apreende menor suspeito de violência e tráfico em Siqueira Campos

A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, cumpriu um mandado de apreensão contra um menor de idade apontado como autor de diversos crimes registrados no município. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (29).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão do menor que é apontado como autor de crimes de tráfico de drogas e violência doméstica contra a mulher. No momento em que foi abordado, o indivíduo chegou a fugir dos policiais, mas acabou sendo contido.

Frente aos fatos, ele foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso e na sequência levado ao CENSE (Centro de Sócioeducação).