Programa “Bons Olhos Paraná” realiza atendimentos oftalmológicos em Japira

O município de Japira, no Norte Pioneiro, recebeu nesta semana a equipe do programa estadual “Bons Olhos Paraná”, que realizou atendimentos voltados à saúde ocular de crianças da rede municipal de ensino. A iniciativa é uma ação conjunta com o Governo do Estado do Paraná e tem como foco a detecção precoce de possíveis problemas de visão em alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A avaliação oftalmológica realizada busca identificar condições visuais que possam comprometer o rendimento escolar e o desenvolvimento social das crianças. A presença da equipe especializada em Japira reforça a importância da saúde preventiva no ambiente escolar e garante o acompanhamento necessário para os casos que necessitam de encaminhamento ou uso de correção visual, como óculos.

Durante os atendimentos, os profissionais realizaram triagens e exames clínicos para mapear o perfil visual das crianças atendidas, permitindo o diagnóstico de condições como miopia, hipermetropia, astigmatismo e ambliopia. O programa prevê ainda o fornecimento de óculos para os alunos que apresentarem necessidade de correção visual, sem custo para as famílias.

A ação integra uma série de iniciativas do Governo do Paraná que visam promover saúde e bem-estar nas escolas públicas, contribuindo diretamente para o desempenho educacional. O programa “Bons Olhos Paraná” é executado em parceria com as secretarias municipais de saúde e educação, contando com o apoio logístico das prefeituras.

A realização da etapa em Japira contou com o envolvimento de profissionais de saúde e servidores municipais, que atuaram na organização e no suporte ao atendimento. O programa tem percorrido diversos municípios do estado, levando serviços de saúde ocular a estudantes em idade escolar como forma de garantir melhores condições de aprendizagem e inclusão.