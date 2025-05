Itaipu recebe comitiva da UNOPS e debate retomada das obras do campus da Unila

Comitiva esteve no Centro Executivo de Foz do Iguaçu (PR), da Itaipu Binacional nesta terça-feira (27). Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

A Itaipu Binacional recebeu nesta segunda-feira (26), no Centro Executivo de Foz do Iguaçu (PR), uma comitiva do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), responsável pela execução do projeto de conclusão do Campus Arandu da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila). A obra conta com recursos da Binacional.

O grupo foi recebido pela assistente do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Gisele Ricobom, que falou sobre a dimensão estratégica da Binacional para a economia brasileira e apresentou os principais projetos socioambientais desenvolvidos pela empresa, no Paraná e Mato Grosso do Sul, dentro do programa Itaipu Mais que Energia.

Gisele Ricobom, assistente do diretor-geral brasileiro da Itaipu. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

A retomada das obras do Campus Arandu também esteve na pauta da reunião. “O quadro gerencial do UNOPS compreendeu a dimensão dos investimentos socioambientais da Itaipu, além de celebrar o início das obras da Unila, que ocorrem nesta semana”, comentou Gisele.

A comitiva da UNOPS esteve em Foz do Iguaçu nos dias 26 e 27 de maio com o objetivo de discutir questões relacionadas à conclusão do Campus Arandu, como gestão e segurança. A missão contou com a participação de especialistas da sede do UNOPS na Dinamarca e do escritório regional no Panamá.

Nos dois dias de agenda, foram realizadas reuniões técnicas voltadas à identificação de oportunidades para aumentar a eficiência na gestão do projeto e reduzir possíveis gargalos, alinhadas às melhores práticas internacionais de transparência e sustentabilidade.

O projeto de conclusão do Campus Arandu é considerado uma obra prioritária pelo Governo Federal, integrando o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na área da Educação. Além disso, trata-se de um dos cinco maiores projetos atualmente executados pelo UNOPS em todo o mundo, o que reforça sua relevância internacional e o seu papel estratégico para o fortalecimento da educação em toda a região da América Latina e do Caribe.

Recentemente, o UNOPS divulgou no site institucional do projeto o resultado das licitações de execução e fiscalização das obras do Novo Campus Arandu. A previsão é que a primeira obra, referente ao restaurante universitário, seja entregue em março de 2026 já em condições de operação.

James Galloway, do UNOPS, classificou positivamente a agenda de visitas em Foz do Iguaçu e destacou a relevância do projeto no contexto da atuação do escritório, que presta apoio técnico e gerencial a governos e instituições em todo o mundo.

Com informações da Comunicação/UNOPS.