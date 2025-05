Amunorpi recebe mais de R$ 20 milhões para projeto educacional em parceria com a Itaipu

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) recebeu, na manhã desta terça-feira (27), o repasse de R$ 20.980.966,16 para a execução do projeto “Amunorpi com Mais IDEB”. A iniciativa é fruto de uma parceria com a Itaipu Binacional e tem como objetivo fortalecer a educação básica nos municípios da região.

O projeto irá beneficiar diretamente 29.876 estudantes e 2.391 profissionais da educação, abrangendo escolas municipais que atendem da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. Todas as instituições contempladas receberão materiais pedagógicos específicos para essa etapa do ensino. As entregas já foram iniciadas na última semana, com distribuição nos municípios que integram a associação.

A AMUNORPI é composta por 22 municípios do Norte Pioneiro do Paraná, e a ação alcançará todas as redes municipais de ensino da região. A proposta integra o Programa Mais IDEB, que tem como foco a melhoria dos indicadores educacionais e está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 4 da Organização das Nações Unidas (ONU), que busca garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Segundo o atual presidente da AMUNORPI e prefeito de Jaboti, Régis William, o convênio representa um avanço significativo na qualidade da educação na região. Já o vice-presidente da associação e ex-presidente na gestão 2023/2024, Luiz Henrique Germano, prefeito de Siqueira Campos, ressaltou que as tratativas para a viabilização do projeto começaram no ano passado.

A solenidade de anúncio dos recursos contou com a presença de prefeitos da região, entre eles Marcelo Palhares (Jacarezinho), Zelei Carvalho (Conselheiro Mairinck), Pedro de Oliveira (Guapirama), Hariel Fogaça (Japira) e Claudeci (Salto do Itararé), além de secretários municipais de educação e demais autoridades locais.

O investimento é considerado um dos maiores já realizados na área educacional do Norte Pioneiro e marca uma nova etapa na valorização da rede pública de ensino da região. O foco do projeto é a elevação dos índices de desempenho das escolas municipais, por meio de suporte pedagógico e formação continuada para os profissionais da educação.