Com mais de 100 vítimas em apenas cinco meses, PR-092 continua assustando moradores do Norte Pioneiro

A PR-092, uma das principais rodovias do Norte Pioneiro, tem sido uma das grandes preocupações de viajantes devido ao número significativo de acidentes, fatais ou não, que foram registrados ao longo dos anos e continuam acontecendo diariamente. De acordo com um levantamento feito pela reportagem, mais de 100 pessoas se envolveram em acidentes em trechos da rodovia que passam pela região, sendo que mais de 10 perderam a vida nestes primeiros cinco meses de 2025.

Amedrontando motoristas que viajam a trabalho, ou até mesmo a passeio, a rodovia tem sido considerada por muitos como uma “rodovia mortal”. Entre janeiro e o final de maio deste ano, 43 acidentes de trânsito foram registrados na rodovia, envolvendo desde capotamentos até os acidentes mais drásticos que tiraram a vida de muitas pessoas.

Conforme o levantamento feito pela reportagem, dos 43 acidentes que foram registrados pela reportagem ao longo destes cinco meses, 12 pessoas morreram e outras 66 ficaram feridas na região, sem contar os que se envolveram nos acidentes e saíram ilesos. Envolvendo desde crianças até idosos, estes acidentes tem mudado drasticamente a vida de muitos moradores de cidades vizinhas e de viajantes.

Entre estes acidentes, foram registrados desde atropelamentos até colisões com mais de três veículos. Um dos acidentes mais graves, sem mortes, aconteceu no dia 18 de abril, no dia da Sexta-feira Santa, próximo à Wenceslau Braz, envolvendo dois veículos e deixando sete pessoas feridas, sendo que duas ficaram em estado grave devido à intensidade da colisão entre os veículos.

Em apenas um final de semana, três pessoas morreram em trechos da rodovia que passam pela região. Foto: Reprodução/Internet

Cerca de três meses atrás, três pessoas morreram em apenas um final de semana em acidentes na rodovia. Os acidentes aconteceram entre os dais 21 e 23 de fevereiro. O primeiro acidente, que aconteceu na sexta-feira (21), aconteceu entre as cidades de Wenceslau Braz e Siqueira Campos, quando o motorista de um GM Astra perdeu o controle da direção, atravessou a pista e atingiu uma árvore às margens da rodovia. Dentro do veículo, estavam cinco pessoas, entre elas duas crianças, e todos ficaram feridos.

Já na noite do sábado (22), um morador de Siqueira Campos morreu ao colidir com o seu veículo contra uma carreta, no trecho da rodovia que liga as mesmas cidades do acidente anterior. Já na tarde do domingo (23), aconteceu um dos acidentes que mais abalaram a região. Dois jovens da cidade de Arapoti estavam em um caminhão se envolveram em uma colisão frontal com uma carreta e acabaram morrendo no local do acidente.

Brazense colidiu com um caminhão e foi atropelado por outro veículo. Foto: PMPR

Ainda no trecho da PR-092 que passa por Arapoti, na noite do dia 20 de fevereiro, um morador de Wenceslau Braz acabou se envolvendo em um acidente de trânsito e perdeu a vida no local. Segundo o relatório da Polícia Rodoviária Estadual, o brazense, que pilotava uma motocicleta, acabou colidindo com a lateral de um caminhão, caiu na pista e foi atropelado por um outro veículo, que não parou para prestar socorro.

Um jovem de 27 anos de idade foi atropelado na rodovia. Foto: Polícia Rodoviária Estadual

Neste mês de maio, um dos acidentes que mais abalou a região aconteceu no dia 03, também no trecho da rodovia que fica entre as cidades de Wenceslau Braz e Arapoti. Neste dia, um jovem de 27 anos de idade foi atropelado por uma caminhonete durante a madrugada, não resistiu e faleceu no local do acidente.

Além dos casos citados, outros 36 acidentes foram registrados em trechos da PR-092 que cortam o Norte Pioneiro, além dos acidentes que acontecem na região em outras rodovias, reforçando a preocupação de motoristas e moradores que dependem da rodovia para se deslocar entre cidades. A situação é ainda mais alarmante para aqueles que trabalham em municípios diferentes de onde vivem e precisam enfrentar diariamente os riscos da estrada.