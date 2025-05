Itaipu e Lindeiros levam gestores de cultura do Oeste à visita técnica em Missal

Gestores Municipais de Cultura (GMCs) de 19 municípios do Oeste do Paraná participaram, na última sexta-feira (23), de uma visita técnica ao município de Missal. A ação integrou o programa Itaipu Mais que Energia, no âmbito do Convênio Linha Ecológica – Educação, Cultura e Sustentabilidade, firmado pela Itaipu Binacional com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu.

A iniciativa contemplou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com destaque para o papel do turismo rural na geração de renda, valorização cultural e uso sustentável dos recursos naturais. A iniciativa está diretamente ligada aos ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), ODS 14 (Vida na Água) e ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

Segundo Mauri Schneider, coordenador do Convênio Linha Ecológica pelo Conselho dos Lindeiros, a atividade busca fortalecer a integração entre os municípios. “É uma oportunidade de vivenciar práticas que podem ser replicadas, como o turismo religioso e a agregação de valor aos produtos da agricultura familiar. Missal está se tornando uma referência microrregional”, afirmou.

Potenciais destacados

A programação incluiu visitas ao Museu Municipal de Missal, à Feira da Agroindústria, a uma agroindústria de chopp artesanal, além de pontos turísticos como a Ponte Molhada, o Terminal Turístico Vila Natal e a comunidade de São Pedro, que passa por reestruturação para receber turismo religioso. Os participantes foram recepcionados com cafés da manhã e da tarde com produtos oriundos da agricultura familiar e das agroindústrias.

O prefeito de Missal, Adilto Ferrari, destacou a relevância do encontro para a promoção da cultura local. “É uma importância muito grande para o município quando se fala de cultura. Agradecemos a todos os municípios que enviaram representantes. Cada cidade tem sua história, sua cultura e sua gastronomia, que são fundamentais para nossa região lindeira ao lago”, afirmou.

Para a gestora de Cultura de Missal, Marta Kochemborger, que conduziu a visita, o município se destaca pelo potencial turístico e histórico. “Estamos comemorando 62 anos de fundação, sempre preservando a memória dos nossos colonizadores. O turismo rural e religioso, além das agroindústrias, são riquezas que temos e que podem ser compartilhadas com os visitantes”, comentou.

A gestora de cultura de Céu Azul, Dalila Pereira, elogiou a programação e disse que pretende implementar em seu município ideias observadas durante a visita. “Quero resgatar a feira do produtor com produtos coloniais, caseiros e apresentações culturais, relatou.

Um dos destaques da visita foi a comunidade de São Pedro, onde se desenvolve um projeto de turismo religioso com foco na Via Sacra. O padre Nivaldo Rodrigo Aguilera Pereira explicou que a iniciativa, iniciada há dois anos, dá continuidade à instalação de um monumento de São Pedro feito em comemoração aos 50 anos da comunidade. “Agora, aos 60 anos, estamos promovendo o Caminho da Via Sacra como espaço de fé e evangelização. Todos são bem-vindos para conhecer e participar”, convidou.

A visita técnica reforçou o compromisso dos gestores com o desenvolvimento sustentável e a valorização do patrimônio cultural e natural da região Oeste do Paraná.