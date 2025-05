Polícia encontra mais de 500 pedras de crack e prende três em Siqueira Campos

Uma ação policial deflagrada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, em combate ao tráfico de drogas resultou na prisão de três pessoas e a apreensão de mais de 500 pedras de crack. A ocorrência foi registrada no fim da tarde do domingo (25).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais da Rotam receberam denúncias sobre um local que estava sendo utilizado para comércio de drogas. Com isso, a equipe foi até o local onde abordou quatro suspeitos, entre eles um menor de idade, sendo encontradas várias porções de crack.

Um dos suspeitos ainda apontou um segundo endereço onde havia mais drogas e, durante as buscas, os policiais localizaram mais entorpecentes, dinheiro e itens utilizados no tráfico de drogas. De acordo com a PM, mais de 530 pedras de crack foram tiradas de circulação.

Frente aos fatos, os adultos foram presos e levados a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.