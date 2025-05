Comitiva da União Europeia visita Itaipu

“Acho que Itaipu é algo muito valioso, porque contribui com a energia elétrica no Brasil e no Paraguai, que é quase totalmente renovável. E deste ponto de vista, é algo muito importante o que os dois países conseguiram construir conjuntamente.”

“A Itaipu, além de ser uma grande produtora de energia limpa e barata, também é marcada pelo processo de integração regional. A União Europeia está no momento discutindo o acordo com o Mercosul. Então fortalecer esses laços pode contribuir para que esse acordo possa avançar”, destacou.

Durante a sua fala, o diretor-geral explicou como os dois países dividem a gestão da usina por meio da diplomacia e do entendimento mútuo, e respondeu perguntas dos diplomatas a respeito das relações entre os países e sobre as questões energéticas de Brasil e Paraguai. Verri também comentou sobre os investimentos socioambientais da Itaipu para aumentar o tempo de vida útil do reservatório, e falou das pesquisas em novas formas de energia além do desenvolvimento tecnológico e científico mantido por meio do Itaipu Parquetec - na margem brasileira, e pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI) - na margem paraguaia.

Uma comitiva formada por diplomatas de França, Polônia, Áustria, Bélgica, Croácia, Espanha, Finlândia, Malta, Portugal e Suécia visitou a Itaipu Binacional na tarde do sábado (24). Eles foram recebidos pelo diretor-geral brasileiro, Enio Verri, e pela chefe do escritório de Brasília, Lígia Leite Soares, que apresentaram a empresa e o trabalho conjunto desenvolvido por Brasil e Paraguai.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

51 ANOS DE HISTÓRIA Há 4 dias Itaipu Day 2025 será no dia 31 de maio com passeio gratuito para moradores de Foz No ano do aniversário de 51 anos, a Itaipu convida a comunidade a viver uma experiência única e gratuita na maior usina hidrelétrica em geração de energia acumulada do mundo

APROVA BRASIL Há 5 dias Itaipu Binacional investe mais de R$ 20 milhões na educação do Norte Pioneiro em parceria com a AMUNORPI Iniciativa integra o projeto Aprova Brasil e faz parte do programa AMUNORPI Com Mais IDEB, atendendo os 23 municípios da Associação

NORTE PIONEIRO Há 5 dias Parceria com a Itaipu injeta R$ 600 mil na educação de Figueira A iniciativa integra o projeto “Aprova Brasil”, parte do programa AMUNORPI com Mais IDEB, realizado pela Itaipu Binacional

NORTE PIONEIRO Há 5 dias Educação de Siqueira Campos recebe investimento de R$ 2 mi com apoio da Itaipu Binacional Recurso foi viabilizado por meio de uma parceria com a Itaipu Binacional, dentro do projeto Amunorpi + IDEB, e está sendo destinado à melhoria da qualidade educacional nas escolas da cidade