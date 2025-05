Homem leva quatro tiros e se esconde em caminhonete para não ser morto

Um homem sobreviveu a uma tentativa de homicídio ao se esconder dentro de uma caminhonete. O caso foi registrado na tarde do sábado (24) no município de Santa Mariana e a vítima levou quatro tiros.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo próximo ao Cemitério do município. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Em contato com testemunhas, estas relataram que houve alguns disparos, e um homem foi visto correndo em direção a Rua Coronel Francisco Moreira da Costas. Durante buscas pelo local, os policiais encontraram a vítima escondida na caçamba de uma caminhonete. O homem apresentava ferimentos causados por tiros sendo dois na barriga e dois na perna esquerda. Ele relatou que um indivíduo desceu da garupa de uma moto Honda CG 150 azul e realizou os disparos.

Diante da situação, foi acionada a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que prestou os primeiros socorros a vítima e a encaminhou ao hospital de Cornélio Procópio.

Durante as buscas pelo atirador, os policiais encontraram a referida moto próximo a um ponto de tráfico de drogas. A equipe ainda levantou a informação de quem seria o proprietário da moto e que ele estava na casa do sogro situada a Vila Rural. No local, o suspeito foi encontrado e preso. A equipe ainda apurou a informação que os dois filhos do homem haviam tido um desentendimento com a vítima, mas o indivíduo negou envolvimento com o crime.

Frente aos fatos, o suspeito foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.