Projeto “Bons Olhos” leva atendimento gratuito para crianças de Santana do Itararé

Na última quinta-feira (22) e nesta sexta-feira (23), as crianças das escolas municipais de Santana do Itararé receberam um cuidado especial com a visão. O município foi contemplado com o Projeto “Bons Olhos”, que oferece atendimento oftalmológico gratuito para estudantes da rede pública. A ação aconteceu no Clube Atlético Santanense e teve como principal objetivo identificar problemas de visão que podem atrapalhar o aprendizado e o dia a dia dos alunos.

Durante os dois dias de atendimento, foram realizados exames de acuidade visual e testes para detectar miopia, hipermetropia e astigmatismo. Os estudantes também receberam orientações simples, mas importantes, sobre os cuidados com a saúde dos olhos. E o melhor: quem precisar usar óculos vai recebê-los de forma totalmente gratuita nos próximos dias.

O prefeito Calé Vidal acompanhou a ação de perto e destacou a importância do projeto para o desenvolvimento das crianças. “É gratificante ver esse cuidado chegando até os nossos alunos. A gente sabe que muitas dificuldades na escola estão ligadas à visão. Então, apoiar esse tipo de iniciativa é investir na educação e no futuro da nossa cidade”, disse.

O “Bons Olhos” é fruto da união entre o poder público e entidades privadas, e percorre várias cidades do Paraná com esse propósito: cuidar da saúde visual das crianças. Em Santana do Itararé, a mobilização contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Saúde, que organizaram a participação das escolas e o transporte dos alunos até o local dos atendimentos.

Para muitos estudantes, essa foi a primeira vez em que passaram por uma avaliação oftalmológica mais detalhada. Pais, professores e profissionais da saúde elogiaram a iniciativa, destacando o impacto positivo que um simples exame de vista pode ter no rendimento escolar e na autoestima das crianças.

Além dos exames, o projeto também prevê o acompanhamento e o retorno médico, garantindo que cada caso receba a atenção necessária. Uma ação que, além de cuidar da visão, também enxerga o futuro com mais esperança.