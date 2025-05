Itaipu Day 2025 será no dia 31 de maio com passeio gratuito para moradores de Foz

No próximo sábado, dia 31 de maio, moradores de Foz do Iguaçu terão uma oportunidade especial: participar gratuitamente do passeio Itaipu Panorâmica, com direito a transporte ida e volta saindo de diferentes bairros da cidade. A ação integra a celebração pelos 51 anos da Itaipu Binacional, fundada em maio de 1974.

O transporte gratuito sairá de seis pontos estratégicos da cidade: Centro (ao lado do Bosque Guarani), Conjunto Libra (em frente à Praça da Bíblia), Porto Meira (Parque Remador), Três Lagoas (Praça Três Lagoas), Vila A (Gramadão) e Vila C Nova (Igreja Nossa Senhora da Luz), com dois horários de saída: 8h30 e 14h. O retorno será aos mesmos locais.

As vagas são limitadas e é necessário se inscrever até as 18h do dia 28 de maio, por meio do formulário disponível on-line (https://bit.ly/3SULuu9). Na hora do embarque, será exigido comprovante de residência, sendo que menores poderão usar o dos pais, mas não poderão participar desacompanhados.

Para o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec — responsável pela gestão e operação do Complexo Turístico Itaipu —, Yuri Benites, o Itaipu Day é uma oportunidade de fortalecer laços com quem vive na região. “Mais do que uma celebração, é um convite para que os moradores redescubram esse gigante que faz parte do nosso cotidiano. Queremos que cada iguaçuense se sinta pertencente a essa história e orgulhoso de viver ao lado de uma das Sete Maravilhas da Engenharia Moderna”, afirma.

De acordo com a gerente da Divisão de Iniciativas de Turismo da Itaipu, Aline Teigão, a ação está conectada à visão institucional da usina, que busca ser reconhecida por sua contribuição ao desenvolvimento sustentável do território. “O Itaipu Day reforça o papel da Binacional como agente de transformação no território. Ela é mais que energia, é turismo, é educação, é inovação, é sustentabilidade, desenvolvimento e envolvimento com a comunidade”, destaca. Desde 1977, mais de 25 milhões de pessoas, de 209 países, já visitaram a usina pelas margens brasileira e paraguaia.

Vale lembrar que, durante todo o ano, moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, têm acesso gratuito ao passeio Itaipu Panorâmica — a diferença é que, no dia 31, o transporte também está incluído. Uma oportunidade a mais para viver essa experiência de forma ainda mais acessível.