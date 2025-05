Presidente Lula deve chegar em cidade dos Campos Gerais na próxima semana

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá cumprir agenda no Paraná, na próxima semana. Acompanhado de ministros de Estado, o presidente deve ir a Ortigueira, na região dos Campos Gerais, na quinta-feira (29). A informação é do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), mas a assessoria de Lula ainda não confirmou a agenda. Normalmente, os compromissos de Lula são divulgados mais próximos à data.

Lula no Paraná

A visita do presidente ao Paraná já estava marcada, de acordo com o MST, para o dia 30 de abril, mas acabou sendo cancelada devido ao falecimento do Papa Francisco. Na data prevista, Lula estava no Vaticano para acompanhar as solenidades fúnebres.

Assentamento Maila Sabrina

Segundo o MST, o presidente irá oficializar a criação do assentamento de mais de 400 famílias na comunidade Maila Sabrina, localizada no limite entre os municípios de Ortigueira e Faxinal.

A conquista das famílias camponesas chega após 22 anos de luta pela Reforma Agrária. A área de 10.500 hectares era conhecida como fazenda Brasileira e, antes de ser ocupada, servia para a criação de búfalos.

Última passagem pelo estado

A última visita de Lula ao Paraná foi há nove meses, quando ele esteve em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Ele esteve na cerimônia que reativou uma fábrica de fertilizantes pertencente à Petrobras, cujas atividades haviam sido suspensas em 2020, e para anunciar a expansão de uma refinaria da estatal.