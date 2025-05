Polícia prende três por assalto armado a posto de combustíveis em Siqueira Campos

Assalto aconteceu no Posto Cana Verde na madrugada desta quinta-feira (22). Foto: Google Maps

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Militar, por meio da equipe da 2ª Companhia do 2º Batalhão, realizou uma operação na cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, com o objetivo de combater diversos crimes, como roubo, associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Durante a ação, três homens foram presos por assalto armado a um dos postos de combustíveis da cidade.

A ação teve início após informações sobre um roubo no posto de combustíveis Cana Verde, cometido por três indivíduos armados, que utilizaram um veículo Gol prata para a fuga. Com o apoio da equipe de inteligência e imagens de segurança, dois dos suspeitos foram identificados como indivíduos já conhecidos no meio policial.

Após buscas em diversos endereços, a equipe localizou e prendeu dois envolvidos, que confessaram participação no crime e indicaram o terceiro suspeito. Durante a operação, os policiais encontraram uma motocicleta vermelha com placa adulterada, identificada como produto de furto ocorrido em abril de 2025 na cidade de Ribeirão Claro.

Os indivíduos foram conduzidos ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, apresentados à autoridade policial de plantão. A motocicleta foi apreendida e levada à delegacia por meio de um serviço de guincho particular.