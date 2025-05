Estudantes participam do primeiro Festival Literário de Santana do Itararé

A leitura de livros, seja de histórias fictícias, romances, quadrinhos ou até mesmo livros de estudos, está sendo deixada de lado com o avanço tecnológico e, para evitar que um hábito tão recomendado seja perdido, muitas cidades, escolas e instituições criam projetos para incentivar crianças, jovens e adultos a ler. Em Santana do Itararé,na região do Norte Pioneiro, o poder da leitura está sendo celebrado de maneira especial, com um Festival Literário, que traz premiações, diversão e uma competição saudável para os estudantes da cidade.

Desde a última segunda-feira (19), alunos da Escola Municipal do Campo Euclides Barbosa de Oliveira e do Colégio Estadual do Campo estão participando da primeira edição do Festival Literário de Santana do Itararé, uma iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Cultura com apoio da Prefeitura, que busca incentivar o hábito da leitura e valorizar a interpretação e o entendimento dos livros por crianças e adolescentes.

“O festival já começou e está funcionando muito bem. Os estudantes escolhem um livro, fazem a leitura e depois participam de uma banca formada por professores, que avaliam a compreensão da obra”, explica Solaine Aparecida Palmonari, secretária de Cultura de Santana do Itararé.

A dinâmica é simples, mas eficaz. Após lerem o livro, os alunos são ouvidos pelos professores da banca, que fazem perguntas sobre a história. Eles avaliam se a leitura foi realmente feita e como o conteúdo foi interpretado. Tudo é registrado: nome do livro, autor, quantidade de páginas lidas e se a leitura foi validada. A intenção é estimular a leitura de forma prazerosa, sem transformar o momento em uma prova.

O projeto tem duração de três meses e será encerrado no dia 19 de agosto. Ao final, os professores irão indicar os alunos que mais se destacaram, seja pela quantidade de páginas lidas ou pela forma como explicaram o que leram. Esses estudantes concorrerão a três prêmios, que são uma bicicleta, para o primeiro lugar, um vale-compras de R$ 500, para o segundo, e uma caixa de som, para o terceiro.