Itaipu Binacional investe mais de R$ 20 milhões na educação do Norte Pioneiro em parceria com a AMUNORPI

A educação municipal do Norte Pioneiro acaba de receber um importante impulso com a entrega e o início do projeto “Aprova Brasil”, parte do programa AMUNORPI Com Mais IDEB, realizado pela Itaipu Binacional em parceria com a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e com o apoio do Governo Federal. O investimento, totalmente custeado pela Itaipu, busca potencializar a qualidade do ensino nas escolas municipais da região com a entrega de kits escolares que contará com mais de R$ 20 milhões em investimento.

As entregas começaram na última terça-feira (20) e se encerram ainda nesta quinta-feira (22). Conforme explica a gestora do projeto AMUNORPI Com Mais IDEB, e diretora executiva da Associação, Michelli Naide Sanches Garcia, em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, todas as escolas municipais dos 23 municípios que compõem a AMUNORPI receberão os materiais, voltados ao atendimento de alunos desde a Educação Infantil até o 5ª ano do Ensino Fundamental.

“É muito gratificante ver estes investimentos para a educação das nossas crianças. Na minha visão, a educação é essencial na vida das crianças, pois sem ela, que tipo de futuro teremos? Que tipo de adultos formaremos?”, reflete Michelli.

Levando materiais de qualidade para todas as escolas destas 23 cidades da região, o projeto busca, como objetivo principal, oferecer suporte pedagógico para o fortalecimento das competências de leitura, escrita e matemática, áreas estratégicas para a elevação dos índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e da Prova Brasil, algo que pode ser alcançado com maior praticidade e acessibilidade, do ponto de vista do projeto da Itaipu.

Segundo Michelli, a iniciativa faz parte da visão da Binacional de promover o desenvolvimento das regiões atendidas por seus projetos sociais. “A AMUNORPI é a segunda associação que está sendo beneficiada com o projeto. A primeira foi a dos Lindeiros, na região de Foz do Iguaçu”, explica. A gestora do projeto ainda conta que o projeto não se prende apenas na entrega dos materiais, mas que, após a entrega, os professores já deverão iniciar a aplicação prática dos materiais em sala de aula.

A diretora executiva destaca ainda que os kits contam com materiais de excelente qualidade. Segundo ela, a Itaipu entendeu que muitos municípios não teriam condições de adquirir esse tipo de material por conta própria.

“Foi muito lindo ver a felicidade dos professores ao receberem os materiais. A quantidade enviada foi grande e suficiente para atender todos os municípios”, complementa.

De acordo com informações oficiais da Itaipu Binacional, apuradas com exclusividade pela reportagem, o valor total dos investimentos é de R$ 20.980.966,16, para a região. Já o valor que cada município recebeu, ou receberá, ainda não foi divulgado pela AMUNORPI, mas será confirmado após uma reunião na sede da SEBRAE em Jacarezinho. Até o momento, cinco municípios confirmaram mais de R$ 6,2 milhões em investimentos.

Na cidade de Pinhalão, os kits somam o valor de R$ 600 mil, e vão atender cerca de 770 crianças da rede municipal. Em entrevista com a reportagem, o prefeito Luiz Eduardo Vanzelli celebrou a conquista para o município, e destacou a excelência dos materiais e a importância que terão para o desenvolvimento educacional das crianças.

“É um excelente material para reforçar o apoio pedagógico e para os alunos, para que possamos melhorar o IDEB e o desempenho na Prova Brasil. Quero agradecer ao Régis, presidente da AMUNORPI, à Itaipu Binacional e à AMUNORPI em geral, pelo investimento que certamente irá impulsionar nossa educação”, disse.

Além de Pinhalão, as outras cidades que já confirmaram o investimento foram Figueira, que também recebeu R$ 600 mil, Ibaiti, que recebeu R$ 2 milhões, Joaquim Távora, que recebeu R$ 1 milhão, e Siqueira Campos, que recebeu R$ 2 milhões.

Além dessas, também integram a AMUNORPI, e vão receber os kits, os municípios de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Tomazina e Wenceslau Braz.